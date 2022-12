Tout savoir sur le second tour du Sénat géorgien entre Herschel Walker et Raphael Warnock

Les résultats du second tour du Sénat de Géorgie, qui aura lieu le 6 décembre, pourraient finalement être assez éclairants.

L’élection, une revanche entre le pasteur baptiste le sénateur Raphael Warnock (D) et l’ancienne star du football Herschel Walker (R) nous en dira plus sur l’importance réelle de la qualité des candidats, si les démocrates sont capables de reproduire les gains qu’ils ont vus en Géorgie en 2021 , et quel parti a réussi à garder le plus d’électeurs sous tension.

Le résultat aura également de grandes implications pour le pouvoir au Sénat. Alors que l’élection de la Géorgie ne décidera plus de la majorité, elle pourrait déterminer si les démocrates obtiennent un 51e siège, ce qui leur donnerait plus de contrôle sur les commissions, les nominations judiciaires et le programme législatif de la chambre haute.

Selon la proximité de la course, nous ne connaîtrons peut-être pas les résultats avant un jour ou deux, bien que nous ayons probablement bientôt une meilleure lecture de plusieurs problèmes soulevés par le second tour. Voici cinq questions clés que nous surveillons au fur et à mesure que les résultats arrivent cette semaine.

1) Warnock pourrait-il conserver son avance depuis les élections générales et dans les sondages ?

Bien qu’il n’ait pas obtenu la majorité des voix aux élections générales, Warnock a battu Walker, obtenant 49,4 % des voix contre 48,5 % pour Walker. Comme aucun candidat n’a obtenu 50% des voix, la course s’est terminée par un second tour, comme l’exige la loi géorgienne.

Depuis les élections générales, Warnock est régulièrement en tête dans les sondages, la plupart des sondages menés continuant de le montrer en tête par des marges étroites. Un sondage de fin novembre d’Emerson College et de The Hill avait Warnock en hausse de 2 points de pourcentage parmi les électeurs probables, tandis qu’un autre sondage de SurveyUSA et WXIA-TV Atlanta avait Warnock en hausse de 3 points de pourcentage. Warnock bénéficie également de la titularisation – ayant servi pendant près de deux ans, c’est un nom que les Géorgiens connaissent – et a précédemment maintenu de solides cotes d’approbation dans l’État.

L’avance du sénateur au général et les derniers sondages suggèrent qu’il est en position de force pour ce second tour, mais la principale inconnue est de savoir si suffisamment d’électeurs qui l’ont soutenu en novembre seront motivés à voter à nouveau.

2) Les scandales de Walker sont-ils suffisants pour dissuader les électeurs républicains ?

Une autre grande question en suspens est de savoir si Walker pourrait encore gagner face à ses nombreux scandales et faux pas de campagne.

Au cours de sa campagne, Walker a été aux prises avec une série de problèmes, notamment des allégations selon lesquelles, bien qu’il soit lui-même fermement opposé à l’avortement, il aurait payé pour l’avortement de deux femmes (il a nié les deux allégations). Walker a également fait face à des allégations de violence domestique, à un examen minutieux des gaffes politiques et a affirmé qu’il avait déformé son dossier commercial, ses dons de bienfaisance et son expérience dans l’application de la loi.

La plupart de ces allégations et de ces faux pas politiques étaient publics avant les élections générales, ce qui suggère que de nombreux républicains restent prêts à le soutenir malgré tout et pourraient continuer à le faire.

Pour certains électeurs, la célébrité de Walker en Géorgie en tant que joueur de football et le fait qu’il renforcerait le nombre de républicains au Sénat pourraient être des raisons suffisantes pour ignorer les autres problèmes qui ont été soulevés. Les républicains ont également travaillé pour lier Warnock à Biden, qui a été blâmé pour l’inflation et a de faibles cotes d’approbation dans l’État.

3) Quel parti peut générer le plus d’électeurs ?

Refuser les électeurs pour la deuxième fois est le véritable défi de tout second tour. Dans ce cas, les deux campagnes se heurtent à de nouveaux obstacles.

En raison d’une loi électorale en Géorgie de 2021, il n’y avait que quatre semaines entre les élections générales et le second tour, ce qui est une période beaucoup plus courte pour le vote anticipé et le retour des bulletins de vote par correspondance. C’est beaucoup moins de temps que lors des éliminatoires de 2020, où il y avait neuf semaines entre les deux courses.

De plus, contrairement à la dernière fois, aucun nouvel électeur n’a pu s’inscrire entre les élections générales et le second tour, les candidats ont donc dû cibler les résidents déjà inscrits. Les deux candidats doivent également faire face à des enjeux différents de ceux de 2020, lorsque le contrôle du Sénat reposait sur la Géorgie. Cette année, on craint que, comme l’État ne déterminera plus la majorité, certains pourraient se sentir moins motivés à voter.

Les deux candidats ont également dû naviguer dans des vents contraires uniques. Walker a probablement été aidé dans le général par le fort soutien que les candidats plus populaires du GOP, en particulier le gouverneur Brian Kemp, avaient. Kemp, que 56 % des habitants de Géorgie ont approuvé lors d’un sondage mariste de novembre, n’est plus sur le ticket, et il est possible que certains républicains restent chez eux à cause de cela. Aux élections générales, 200 000 électeurs qui ont soutenu Kemp n’ont pas voté pour Walker, et certains de ces Géorgiens pourraient se retirer complètement du second tour.

Les démocrates, quant à eux, sont confrontés à la légère tendance républicaine de l’État et aux succès historiques que le GOP a remportés lors des ruissellements en Géorgie, une tendance à laquelle ils ont résisté le dernier cycle. Il est également possible que Walker recueille les votes de ceux qui ont soutenu le candidat libertaire, Chase Oliver, aux élections générales.

Jusqu’à présent, le vote anticipé suggère des signes positifs pour les démocrates, bien que la participation puisse être très différente le jour du scrutin, car les républicains sont plus susceptibles de voter à ce moment-là. Cette année, plus de 1,8 million de personnes ont voté tôt, soit en personne, soit par correspondance, battant des records pour le nombre de votes anticipés soumis en une journée. C’est probablement à cause de la période de vote anticipé raccourcie avec laquelle les gens ont dû travailler cette fois-ci; la plupart des électeurs ont eu moins d’une semaine ce cycle par rapport à plusieurs semaines pour la course de 2021, et beaucoup ont déclaré attendre dans de longues files d’attente dans leurs bureaux de vote.

Comme l’a rapporté Politico, il y a eu un fort taux de participation précoce dans les comtés à tendance démocrate et parmi les électeurs noirs, dont la majorité soutenait auparavant Warnock, deux tendances qui pourraient être de bon augure pour lui.

4) Les élections de 2021 en Géorgie étaient-elles une anomalie ?

Les démocrates ont enregistré de solides gains lors des élections de 2021, grâce à des efforts d’organisation agressifs qui ont produit des électeurs de couleur dans l’État, dont beaucoup ont soutenu les candidats du parti. Ces courses, qui ont envoyé deux démocrates au Sénat, ainsi que Joe Biden à la Maison Blanche, marquaient la première fois depuis des années que les démocrates remportaient des sièges au Sénat et la présidence de l’État.

Ces victoires ont montré à quel point l’État devient plus violet, un changement que le ruissellement pourrait encore réaffirmer. Bien qu’il existe certainement des facteurs qui rendent cette course unique, y compris les problèmes de qualité des candidats spécifiques de Walker, un autre succès démocrate de ce cycle montrerait que les victoires du parti dans l’État peuvent être reproduites.

De nombreuses organisations qui ont joué un rôle central pour atteindre les électeurs lors des courses précédentes, telles que le New Georgia Project Action Fund, ont également investi des ressources importantes dans ce cycle. Malgré ces efforts, le taux de participation global dans l’État a chuté par rapport à 2018 lors des élections générales, ce qui indique que les gains passés pourraient encore fluctuer à l’avenir.

5) Quelle partie a eu l’argument de clôture le plus fort ?



Les deux partis ont investi massivement pour mobiliser les électeurs au cours des quatre dernières semaines, bien que les démocrates aient dépensé environ deux fois plus que les républicains, selon NBC News. Au cours du dernier mois environ, les démocrates ont dépensé 52,5 millions de dollars en publicités politiques contre 25 millions de dollars pour les républicains, a rapporté la publication.

Les deux partis ont également renforcé les deux candidats avec leurs substituts respectifs, avec l’ancien président Barack Obama en visite dans l’État pour Warnock la semaine dernière, et les sens. Tim Scott (R-SC) et John Kennedy (R-LA) parmi ceux qui font idem pour Walker. La campagne de Walker a également fait appel à Kemp pour des publicités, tandis que l’ancien président Donald Trump – quelqu’un qui a repoussé les électeurs modérés de l’État – a gardé un profil plus bas.

Bien que la question de la majorité au Sénat ne soit plus décidée par l’État, les républicains et les démocrates ont cherché à souligner l’importance du siège.

Walker a souligné qu’il aiderait le GOP à contrer l’administration Biden, notant à plusieurs reprises qu’il ne serait pas un «tampon» pour ses politiques, et a fait valoir qu’il aiderait à combattre des problèmes comme l’inflation. Warnock, quant à lui, a déclaré que cette élection était moins une question de partisanerie et davantage une question de « bien et du mal », s’en prenant à Walker à propos de ses scandales et de son aptitude à occuper un poste. Warnock a également souligné les politiques qu’il a aidé à faire avancer, y compris un plafond d’insuline pour les bénéficiaires de Medicare et une proposition bipartite qui renforce le financement des autoroutes dans l’État.

Le résultat de mardi pourrait indiquer quel message du candidat a fini par être le plus convaincant, en particulier pour les électeurs swing.