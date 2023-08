Tout savoir sur le nouveau film – Hollywood Life

Voir la galerie





« Mean Girls » était une comédie pour adolescents emblématique sortie en 2004.

Une version Broadway a connu un énorme succès.

Une version cinématographique très attendue de la comédie musicale est également en préparation.

Tina Fey est sur le point de revenir dans son rôle emblématique, même si d’autres stars ne reviennent pas.

C’était en 2020 quand Tina Fey a annoncé pour la première fois son intention de représailles pour sa comédie bien-aimée de 2004, Méchantes filles. Et fin 2022, un plan solide était en place, avec le Saturday Night Live légende annonçant le casting en décembre de la même année. «Je suis très heureux d’apporter Méchantes filles retour au grand écran », le 30 Rocher la star a dit Affiche du projet imminent en 2020. « Cela a été incroyablement gratifiant de voir à quel point le film et la comédie musicale ont signifié pour le public. J’ai passé 16 ans avec ces personnages maintenant. Ils sont mon univers Marvel et je les aime beaucoup.

Mais depuis que le film original a pris d’assaut le monde du cinéma avec son sens de l’humour féroce et son sarcasme sans vergogne, beaucoup de choses ont changé – sa star, Lindsay Lohan, est devenue mère, d’une part. Alors, quel est le plan pour la nouvelle version ? Nous avons les réponses ci-dessous.

Date de sortie du film musical Mean Girls

Selon le responsable Méchantes filles compte Twitter musical en mars, le tournage du film a déjà commencé dans le New Jersey. Bien qu’aucune date de sortie n’ait encore été annoncée, il devrait être diffusé exclusivement sur Paramount + dès sa sortie.

Casting et équipe du film musical Mean Girls

Pour commencer, deux des visages les plus reconnaissables du film original seront effectivement de retour. Tina et camarade SNL alun Tim Prés reviendra dans les rôles de l’enseignante Mme Norbury et du principal Duvall, respectivement, ayant déjà annoncé son intention de revenir pour le film Paramount +. Dans une interview de 2021 avec Variété, Tina a réfléchi à la façon dont elle pourrait aborder le casting. « La première fois que nous avons demandé à de nouveaux acteurs de jouer ces rôles [on Broadway], c’était comme briser le sceau, du genre : « Maintenant, ces rôles appartiennent à plus d’un groupe d’acteurs » », a-t-elle déclaré à l’époque. « J’ai hâte de voir qui finira par figurer dans le film. »

Selon PERSONNESmaintenant nous le savons. Renée Rapp, qui a joué l’emblématique reine des « plastiques » Regina George (à l’origine Rachel McAdams) à Broadway, revisitera son rôle inoubliable et méchant dans la comédie musicale. Riz Angourie jouera le rôle principal Cady Heron, et Moana étoile Auli’i Cravalho reprend le rôle de Janis. Bebe Wood a été choisi pour incarner Gretchen, jouée dans le film par Lacey Chabert, et Avantika est prêt à jouer le dingbat Karen, précédemment joué par Amanda Seyfried. Aaron Samuels sera joué par Christophe Briney.

Dans un mouvement de casting inattendu, Jon Hamm de Des hommes fous la célébrité jouera Entraîneur Carr. Jenna Fischer assumera un rôle précédemment joué par Ana Gasteyerla mère de Cady, tandis que Busy Philips prendra la relève Amy Poehler dans le rôle de la riche « maman cool » de Regina George. Samantha Jayne et Arturo Pérez Jr. devraient faire équipe en tant que réalisateurs. Le mari de Tina Jeff Richmond a notamment écrit la musique.

Quant au retour des acteurs originaux, il ne semble pas que beaucoup d’entre eux, à part Tina et Tim, feront des apparitions. Pourtant, Amanda a dit un jour qu’elle serait prête à faire une apparition. « Cela a été un long héritage pour Méchantes filleset je pense que nous avons tous juste besoin de nous accrocher », a déclaré l’actrice Divertissement ce soir de retour en février 2023.