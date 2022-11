Tout savoir sur le membre d’Atlanta Rap Trio Migos, abattu à 28 ans

Le vrai nom de Takeoff

Kirshnik Khari Ball, souvent connu sous le nom de Takeoff, est né en 1994 à Lawrenceville, en Géorgie. Il a commencé à rapper en 2008 aux côtés de Quavo (Quavious Keyate Marshall) et de son cousin Offset (Kiari Kendrell Cephus), et en 2011, le groupe a sorti sa première mixtape sous le nom de Migos, intitulée Juug Season.

La découverte

En 2013, leur single révolutionnaire, Versace, les a propulsés au premier plan du rap et leur a valu un remix de Drake.

Le succès de Migos

Avec plus de 20 singles et albums de platine et d’or certifiés par la RIAA, y compris leur Hot 100 No. 1 smash Bad et Boujee, Migos est depuis devenu l’un des groupes de hip-hop les plus populaires de ces dernières années et l’un des plus réussis. groupes de rap de tous les temps.

Autres pistes notables de Migos

Stir Fry, MotorSport avec Cardi B et Walk It Talk It avec Drake sont quelques-uns des précédents succès de Migos dans le Top 10.

LIS: Le rappeur Migos Takeoff abattu à Houston

La rupture de Migos

Selon Variety, bien qu’il n’y ait pas eu d’annonce officielle de la rupture du groupe, Offset a travaillé de manière indépendante tandis que Takeoff et Quavo avaient collaboré en duo ces dernières années. Built for Infinity Links est sorti le mois dernier, un disque en duo par les deux. The Last Rocket, le seul album solo sorti par Takeoff en 2018, a ouvert au n ° 4 du Billboard 200.

La disparition tragique de Takeoff

Selon Variety, un représentant du service de police de la ville a confirmé sa mort. Mardi vers 2h30 du matin, le rappeur a été tué par balle dans un bowling du centre-ville de Houston où lui et Quavo, son oncle et un autre membre du groupe Migos, jouaient aux dés. Selon les rapports de Variety, la police a informé KPRC Houston qu’il y avait un rassemblement de 40 à 50 personnes là-bas lorsque la fusillade s’est produite. et un homme avec une blessure par balle à la tête ou au cou. Quavo n’a pas été blessé, tandis que Takeoff a été déclaré mort sur les lieux.