Tout savoir sur le mélangeur à cocktail concentré – Hollywood Life

Crédit d’image : Brella Drops

Transformant le mélangeur à cocktail traditionnel, Brella fournit l’exhausteur d’alcool ultime avec une commodité et des saveurs rafraîchissantes. Avec son concept révolutionnaire et un duo de cerveaux à la barre, James Semrick et George Coyne, Brella est en passe de devenir une catégorie à part entière.

Inspiré des exhausteurs d’eau et des mélanges en stick, Brella est un mélangeur à cocktail concentré qui a gagné en popularité et en popularité. Les gouttes savoureuses de Brella ajoutent une touche colorée et savoureuse aux seltzers et aux boissons dures. Pionnier dans le domaine, Brella est le premier du genre et s’appuie sur des avantages tels que zéro calorie, zéro sucre,

Forts d’un historique de développement des marques de boissons alcoolisées, Semrick et Coyne ont identifié une lacune sur le marché des boissons alcoolisées. Constatant à quel point les mélangeurs traditionnels monopolisaient un espace précieux sur les étagères, souvent remplis de sucre et d’ingrédients riches en calories, Semrick et Coyne ont donné naissance à un mélangeur à cocktail plus efficace et plus concentré : Brella Drops. Les deux hommes ont surmonté une bataille acharnée pour obtenir un espace de stockage de premier ordre dans le monde extrêmement compétitif des marques de boissons pour amener Brella au grand public et tenter de faire de la marque Brella un nom bien connu.

Brella électrise votre palette comme une alternative unique aux boissons alcoolisées standards. Il n’existe aucun autre mélangeur à cocktail concentré comparable à celui-ci. Les fondateurs envisagent Brella comme un créateur de catégorie, voyant les bouteilles Brella alignées par alcool dans votre épicerie locale, de la même manière que Crystal Light est placée à côté des jus et du Gatorade dans l’allée des boissons.

Offrant une nouvelle façon de savourer de l’alcool sans encombrement ni excès de calories, Brella peut être dégusté en trois étapes faciles qui répondent à vos goûts et agissent comme votre fidèle mixologue de poche. Une fois que vous avez choisi votre mélange parfait de soda et d’alcool, tout ce que vous avez à faire est de presser les gouttes Brella dans la boisson, de remuer et de siroter pour la transformer en un délicieux cocktail savamment conçu et adapté à vos besoins.

Les bouteilles portables de Brella peuvent être dégustées sans culpabilité grâce à leur impressionnante zéro calorie et zéro sucre, végétaliennes, sans gluten et respectueuses de la TSA. Avec quatre saveurs délicieuses et des saveurs plus vibrantes à l’horizon, Brella a un potentiel infini pour vous remonter le moral et votre âme, quel que soit l’endroit.

Brella a suscité un intérêt extrêmement positif de la part des clients, vendant plus de 20 000 bouteilles au cours des 60 derniers jours seulement. La réponse élogieuse en dit long sur l’amour des consommateurs pour la marque et sur son potentiel de croissance astronomique continue. Après avoir été épuisé, Brella est revenu sur les étagères, permettant à davantage de personnes de profiter de tout ce qu’elle a à offrir. Avec pour objectif de devenir une marque nationale et de devenir propriétaire de la catégorie, l’avenir s’annonce prometteur pour Brella.

La marque Brella repose sur la conviction que les bonnes boissons unissent efficacement les gens. En soirée, Brella permet à chacun de se sentir comme un mixologue expert avec ses bouteilles compressibles faciles à utiliser qui ajouteront certainement une étincelle à votre expérience d’alcool et deviendront la prochaine grande nouveauté en matière d’innovation en matière de cocktails.