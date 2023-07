Tout savoir sur le gardien de Man United Andre Onana

Manchester United a recruté le gardien Andre Onana de l’Inter Milan pour un montant d’environ 50 millions d’euros (56,1 millions de dollars). Le séjour de 12 ans de David de Gea à Old Trafford a pris fin plus tôt ce mois-ci lorsqu’il a choisi de partir en transfert gratuit, mais comment se comportera Onana, 27 ans, en tant que remplaçant?

ESPN vous apporte tout ce que vous devez savoir sur l’ancien international camerounais.

Début de carrière et informations

Onana a été aperçu en train de jouer dans les rues de la capitale camerounaise, Yaoundé, par un membre de la Fondation Samuel Eto’o, l’association caritative créée par le meilleur buteur de tous les temps du pays et ancien attaquant de Barcelone et de l’Inter Milan. Il a été signé par Barcelone à 14 ans et a joué dans le BlaugranaL’académie des jeunes de La Masia, où il est devenu le gardien n ° 1 de son groupe d’âge.

Développant ses compétences techniques et physiques pendant son séjour en Catalogne, le stoppeur de 6 pieds 2 pouces est devenu à l’aise avec le ballon à ses pieds – jouant de l’arrière et bien en transition – pour devenir une vedette au niveau des moins de 19 ans. Mais avec un désir de football régulier en équipe première et Marc-André ter Stegen un match entre les postes de l’équipe senior, il a décidé de passer à l’Ajax en 2015, faisant ses débuts lors de la saison 2016-17.

À l’Ajax, il a rencontré le manager Erik ten Hag, qui est arrivé à la Johan Cruijff Arena en 2017. Avec ses années à La Masia derrière lui, la star camerounaise s’est avérée parfaitement adaptée au style de jeu basé sur la possession de Ten Hag. Au total, il a fait 214 apparitions et a décroché un tour du chapeau de titres d’Eredivisie, ainsi que deux coupes néerlandaises, tout en aidant à guider l’Ajax vers les demi-finales de la Ligue des champions en 2019.

Une interdiction de neuf mois pour une violation de dopage, qui, selon Onana, était due à la prise accidentelle d’un médicament destiné à sa petite amie, a vu sa carrière stagner en 2021. Mais il est revenu à l’action en novembre et a aidé le Cameroun à terminer troisième à la Coupe d’Afrique des Nations à domicile.

Il a choisi de ne pas prolonger son contrat avec l’Ajax et a signé pour l’Inter sur un transfert gratuit à l’été 2022, mais la controverse n’était pas loin car il a quitté le football international en décembre après avoir été renvoyé de la Coupe du monde au Qatar après un désaccord sur la tactique.

Onana s’est imposé comme l’un des meilleurs gardiens de but d’Europe et a brillé en Ligue des champions 2022-23, aidant l’Inter à la finale où ils ont perdu de peu 1-0 contre Manchester City. Il n’a concédé que 36 buts en 41 matchs à l’Inter, gardant 19 clean sheets.

Statistiques clés

Statistiques de championnat de la saison dernière indiquent qu’Onana est une mise à niveau claire sur De Gea en termes de jeu de construction. Le joueur de 27 ans a réalisé en moyenne 27,1 passes dans sa propre moitié de terrain, contre 17,1 pour De Gea. Il a également été plus précis avec son passage avec un taux d’achèvement de 79,17% contre 68,33% pour De Gea.

Onana avait un pourcentage d’arrêts légèrement meilleur (72,09%) que De Gea (70,14%), mais l’Espagnol a fait face à 58 tirs de plus.

Comparées à certains des meilleurs gardiens de Premier League, les données montrent qu’Onana avait également un meilleur pourcentage d’arrêts que Alisson de Liverpool (71,52%) et Ederson de Manchester City (58,97%). Onana a fait face à un nombre similaire de tirs (85) à Ederson (78) et a effectué 62 arrêts, contre ses 46; tandis qu’Alisson a effectué 108 arrêts sur 149 tirs pour résumer la mauvaise saison de Liverpool.

Les passes d’Onana n’étaient pas aussi précises qu’Alisson (83,37%) ou Ederson (84,40%), mais il a montré une plus grande tendance à jouer le ballon vers l’avant (17,8 fois par 90 minutes, contre 14,8 et 13,9 respectivement) – un trait qui devrait bien convenir au style de sa nouvelle équipe.

Forces

Manchester United bénéficiera immédiatement du jeu de construction d’Onana. Ten Hag n’a pas toujours été en mesure de déployer le système qu’il souhaitait depuis son arrivée à Old Trafford, mais l’acquisition d’Onana devrait avoir un impact similaire à celui où il a signé un autre de ses anciens joueurs de l’Ajax pour United : le défenseur central. Lisandro Martinez.

Onana est une mise à niveau claire sur De Gea avec le ballon à ses pieds, mais est également plus capable sous pression et peut trouver son chemin en forçant les attaquants à perdre l’équilibre avec des virages rapides avant de distribuer le ballon.

Il excelle dans les arrêts réflexes et a des réactions impressionnantes. Il protège bien son poteau proche et est généralement fiable pour arrêter les tirs depuis l’intérieur de la surface.

Certains gardiens de but sont beaucoup moins à l’aise lorsqu’ils sont forcés sur leur pied le plus faible, mais les fans de United ne devraient pas voir cela avec Onana. Il est capable avec les deux pieds de passer et de dégager le ballon.

La capacité d’André Onana avec le ballon à ses pieds est ce qui le distingue. MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images

Domaines à améliorer

À 27 ans, Onana n’a pas encore atteint son apogée en tant que gardien de but, mais doit mieux gérer les longs tirs. Généralement, plus de cohérence est nécessaire et bien qu’Onana soit souvent rapide à sortir de sa ligne, il peut parfois hésiter dans sa prise de décision lorsque l’attaquant arrive le premier au ballon dans des situations de un contre un.

Comment s’intégrera-t-il à Manchester United ?

De Gea a joué un rôle clé à United depuis son arrivée de l’Atletico Madrid pour environ 25 millions d’euros en 2011, mais il était essentiel que le club trouve un gardien de but qui corresponde aux principes fondamentaux du système tactique de Ten Hag. Malgré son haut niveau de capacité à arrêter les tirs, De Gea n’était pas au niveau requis avec le ballon à ses pieds et a commis trop d’erreurs.

L’ajout d’Onana était la priorité n ° 1 de Man United cet été et il peut aider le club à passer à l’étape suivante.

Plus apte à traiter avec la presse adverse avec sa capacité de passe et de dribble, sa constance dans la transition du ballon vers l’avant à un taux de réussite plus élevé signifie que Manchester United bénéficiera d’un plus grand nombre d’attaques au cours d’un match. Il devrait également prendre peu de temps pour s’installer sous Ten Hag, ayant apprécié leur temps ensemble à l’Ajax.

Tout bien considéré, cela semble être une excellente décision pour United, qui a verrouillé sa place de n ° 1 dans un avenir prévisible.