Tout savoir sur le championnat College Football Playoff

Une saison passionnante de football universitaire se terminera lundi lorsque la Géorgie n ° 1 et la TCU n ° 3 se rencontreront dans le championnat des éliminatoires de football universitaire.

C’est un match intrigant, une confrontation classique entre David et Goliath.

D’un côté, vous avez les champions nationaux en titre de Géorgie, une usine de talents de la SEC et de la NFL qui n’a perdu qu’un match au cours des deux dernières saisons. Les Bulldogs cherchent à devenir les premiers champions à répétition depuis l’Alabama en 2011-12.

D’autre part, vous avez TCU, une petite école selon les normes Power 5 hors du Big 12, un programme qui était si peu pensé pour entrer dans la saison qu’il n’était pas seulement non classé, mais a été choisi pour terminer septième dans sa propre conférence. .

Voici tout ce qu’il faut savoir sur le match de championnat des éliminatoires de football universitaire.

CORRESPONDRE

Match de championnat national: n ° 3 CGU vs n ° 1 Géorgie

Où : SoFi Stadium, Inglewood, Californie.

Lorsque: Lundi, 19 h 30 HE

Chances: Géorgie par 12,5 (par pari FOXà partir de mercredi soir HE)

COMMENT ILS SONT ARRIVÉS

Géorgie: Les Bulldogs sont restés invaincus grâce à un retour au quatrième quart et une victoire 42-41 sur Ohio State dans le Peach Bowl. Coup de pied Buckeyes Noé Ruggles a raté un placement potentiellement gagnant de 50 verges dans les dernières secondes.

Vous pouvez lire une ventilation complète du jeu ici.

CGU : Les Horned Frogs ont dominé les champions du Big Ten du Michigan avec une victoire folle de 51-45 au Fiesta Bowl. Dylan Horton avait quatre sacs et un échappé forcé, et bourgeon Clark et Dee Winters chacun a renvoyé des interceptions pour des touchés.

Vous pouvez lire une ventilation complète du jeu ici.

Max Duggan peut-il mener un bouleversement de la Géorgie?

CLÉS DU JEU

Bryan Fischer a une ventilation complète de ce à quoi s’attendre lorsque l’une ou l’autre équipe a le ballon, ici.

Quand la Géorgie a le ballon

Les Bulldogs sont uniques en ce sens qu’ils ont deux extrémités serrées en étoile.

Brock Bowers a remporté le prix Mackey en tant que meilleur bout serré du pays et mène l’équipe en termes de captures, de verges et de touchés. Il a également marqué trois fois au sol et fait en moyenne plus de 13 verges par course en utilisant son athlétisme et son cadre pour avoir l’air aussi agile que l’un des trois meilleurs tailbacks de l’équipe.

Alors il y a Darnell Washington à 6 pieds 7 pouces et 270 livres. Bien qu’il soit discutable pour le match pour le titre après avoir subi une blessure contre état de l’Ohio , la présence du grand junior permet généralement à l’équipe de s’aligner en 12 (un arrière, deux bouts serrés) ou 22 (deux arrières, deux bouts serrés) bien plus que votre programme typique dans le football universitaire. Avoir Washington et Bowers pour bloquer les jeux en cours peut créer des avantages et des surcharges qui créent la lumière du jour pour Kenny Mc Intosh , Daijun Edwards ou alors Kendall Milton à parcourir.

Ces bouts serrés peuvent également devenir des armes dans le jeu de passes, contre des arrières défensifs plus petits ou des secondeurs plus lents. Ajoutez un quart-arrière dans Stetson Bennet qui réussit à identifier les couvertures et à savoir où placer le ballon, et il y a une raison pour laquelle UGA a eu une infraction parmi les 10 meilleures au cours des deux dernières années.

“C’est ce qui est unique dans cette équipe. La plupart du temps, vous jouez contre une bonne équipe et il y a deux ou trois gars dont vous dites, écoutez, nous devons vraiment nous débarrasser de ce gars-là”, a déclaré Dykes. “Mais la Géorgie a tellement de bons joueurs et de gars qui ont des talents vraiment exceptionnels. Vous ne pouvez pas entrer dans un match et dire simplement, d’accord, écoutez, nous allons – si nous emmenons ce gars, alors ils vont avoir des problèmes. Ce n’est pas le cas avec leur infraction.

Quand TCU a le ballon

Alors que Dykes est une première–Disciple de la génération Air Raid, les Horned Frogs se classent au quatrième rang au pays en termes de points cette saison grâce à un équilibre remarquable, se précipitant pour un peu plus de 204 verges par match tout en lançant pour un tick inférieur à 270 à chaque fois. Une grande partie de cela est directement attribuable non seulement à la philosophie, mais aussi au gars qui dirige le spectacle dans Heisman runner-up Max Dugan .

“Il a d’excellents joueurs avec qui le faire. Il comprend les défenses. Je pense qu’il est très intelligent. Il ne verra aucune défense qu’il n’a jamais vue auparavant. Vous ne trompez pas un quart-arrière expérimenté”, a déclaré l’entraîneur de Géorgie, Kirby Smart. du vétéran de TCU derrière le centre. “Ils ont un système pour lui permettre de gérer cela et de revenir aux troisièmes essais où vous avez une chance de les convertir.”

Comme l’Ohio State l’a montré, vous pouvez trouver un certain succès contre les Bulldogs avec votre attaque par la passe, car leur secondaire est le plus faible des trois niveaux sous Smart cette saison. TCU utilise souvent des formations maximisant toute la largeur du terrain et devra continuer à le faire dans le jeu du titre, les receveurs s’alignant en dehors des numéros éloignant les défenseurs de la boîte et hors de leurs voies traditionnelles. État du Kent a trouvé un certain succès en faisant cela plus tôt dans la saison, et il n’y a aucune raison de penser que les grenouilles cornues ne peuvent pas faire avancer quelque chose et même l’intégrer dans leur jeu d’écran généralement réussi.

Dans le même temps, Dykes et Duggan devront rester agressifs et choisir de bons spots pour tirer sur les gros jeux. Ils ont été phénoménaux pour composer les choses pour de longs touchés ou de gros métrages et devront continuer sur cette lancée s’ils veulent avoir une chance de tout gagner.

LES CHOIX

Nous aurons bientôt des prédictions de notre personnel de rédaction sur le football universitaire!

LECTURE D’AVANT-MATCH

Que doivent rechercher les fans lorsque la Géorgie a le ballon ? Qu’en est-il du moment où TCU a la possession ? Nous décomposons tout avec un aperçu complet des X et des Os. LIRE LA SUITE

Quelle est la clé pour gagner un championnat à l’ère moderne ? L’analyste de FOX Sports, Joel Klatt, dit qu’il s’agit d’avoir une attaque capable de gagner une fusillade. LIRE LA SUITE

Il y a un an, Sonny Dykes essayait juste d’attirer l’attention sur son programme SMU, maintenant il est dans le match pour le titre lors de sa première saison à TCU. LIRE LA SUITE

Une course extrêmement étrange! TCU était +20000 pour remporter le titre national en début de saison. Nous retraçons l’incroyable parcours de paris des Horned Frogs du début à la fin. LIRE LA SUITE

Vous saviez peut-être que l’entraîneur du TCU, Sonny Dykes, n’a jamais joué au football universitaire, mais saviez-vous qu’il jouait au baseball universitaire ? Il a fait! Et un certain nombre de ses anciens coéquipiers de Texas Tech étaient impatients de partager des histoires sur l’homme de leurs jours de jeu. LIRE LA SUITE

Lire la suite:

Les meilleures histoires de FOX Sports :