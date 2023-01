Tout savoir sur l’art japonais Kintsugi, base derrière l’équipe d’élite de Shah Rukh Khan dans le film

Le très attendu Pathaan de Shah Rukh Khan est enfin sorti dans les salles et a pris une ouverture massive de plus de Rs 100 crore brut dans le monde. Mettant également en vedette Deepika Padukone et John Abraham dans les rôles principaux, le film Siddharth Anand a également établi le record de la plus haute ouverture jamais réalisée pour un film hindi en Inde en amassant Rs 55 crore le premier jour.

Dans le film, l’art japonais Kintsugi est référencé à plusieurs reprises et est également à la base de l’équipe d’élite de Shah Rukh Khan nommée JOCR, qui est un acronyme pour Joint Operations and Covert Research. Voici donc tout ce que vous devez savoir sur le Kintsugi et son lien avec le film Siddharth Anand.

Kintsugi est l’art japonais de reconstituer des morceaux de poterie cassés avec de l’or. Il est construit sur le principe qu’en embrassant les défauts et les imperfections, vous pouvez créer une œuvre d’art encore plus forte et plus belle. Par conséquent, Shah Rukh Khan constitue une équipe de personnes qui ont été retirées de l’armée après avoir été blessées à la guerre, mais qui sont maintenant prêtes à rebondir et à combattre l’ennemi dans les opérations secrètes de la nation. Le personnage titulaire de SRK, Pathaan, choisit Dimple Kapadia pour diriger son équipe d’élite.



Kintsugi (Photo de Pixabay)

Produit par Aditya Chopra sous sa bannière Yash Raj Films, Pathaan est le quatrième film de l’univers d’espionnage YRF après Ek Tha Tiger et Tiger Zinda Hai de Salman Khan et Hrithik Roshan’s War. Salman a même été vu faire une apparition cruciale dans Pathaan et Shah Rukh sera vu dans une apparition cruciale dans Tiger 3, le prochain film de la franchise dont la sortie est prévue pour Diwali 2023.

War et Pathaan ont été réalisés par Siddharth Anand. Ek Tha Tiger et Tiger Zinda Hai étaient barrés par Kabir Khan et Ali Abbas Zafar. Maneesh Sharma dirige Tiger 3, qui met également en vedette Katrina Kaif en tant que femme principale et Emraan Hashmi en tant qu’antagoniste principal.

