Tout savoir sur la cérémonie – Hollywood Life

Quand est le deuxième couronnement du roi Charles ? Date, heure et lieu

La deuxième célébration du couronnement du roi Charles aura lieu à Édimbourg, en Écosse, le 5 juillet 2023. Selon l’annonce du gouvernement écossais, le roi sera « présenté avec les honneurs de l’Écosse lors d’un service national d’action de grâce à la cathédrale St Giles suivant les processions sur le Royal Mile. Fondamentalement, un défilé se déplacera du palais de Holyroodhouse, la résidence royale officielle du monarque britannique, à la cathédrale Saint-Gilles, permettant aux membres du public de regarder les processions le long du Royal Mile.

« L’Ecosse accueillera le nouveau roi et la reine en juillet avec une série d’événements pour marquer le couronnement », a déclaré le Premier ministre. Humza Yousaf dit dans un communiqué. « Une procession populaire, une procession royale, un service national d’action de grâce et un salut au canon auront lieu à Édimbourg. »

Deuxième invitation au couronnement 2023 : à quoi cela ressemble-t-il ?

Bien que le premier couronnement ait eu une invitation très ornée, comme on le voit sur Instagram de la famille royale, la suite du couronnement n’en a pas encore d’officiel. Si l’un est en préparation, les fans devraient se préparer pour quelque chose comme le Plus One original, qui a été « peint à la main à l’aquarelle et à la gouache, et reproduit et imprimé sur une carte recyclée, avec des détails en feuille d’or, pour les 2 000 invités. ”

Comment le deuxième couronnement du roi Charles se comparera-t-il à celui de la reine Elizabeth en 1953 ?

Fait intéressant, la célébration écossaise a été ramenée à la vie par la mère de Charles, la reine Elizabeth. Peu de temps après son propre couronnement en 1953, la reine s’est assurée de se rendre en Écosse en juin pour une procession royale similaire à la prochaine, selon le site Web de la famille royale. Prince Philippe l’a rejointe pour les festivités, selon le Bbcqui était le premier du genre depuis quelques générations, car aucun n’avait eu lieu depuis Le roi George IV en 1822.

Quels joyaux de la couronne le roi Charles et la reine Camilla utiliseront-ils lors du couronnement ?

Comme mentionné, la célébration du couronnement écossais démarre avec la collecte des honneurs de l’Écosse du château d’Édimbourg par une procession populaire, impliquant environ 100 personnes représentant des aspects de la vie écossaise. Les honneurs d’Écosse sont les «plus anciens joyaux de la couronne de Grande-Bretagne», selon le château d’Édimbourg site Internet, et sont décrits comme « faits d’or, d’argent et de pierres précieuses, la couronne, le sceptre et l’épée inestimables de l’État sont des objets d’une immense importance ». La superbe couronne a été faite pour Jacques Vqui le porta pour la première fois lors du couronnement de 1540 Reine Marie de Guise.

Le prince Harry et Meghan Markle assisteront-ils au couronnement du roi Charles ?

Alors que le duc et la duchesse de Rothesay (William et Kate) devraient être présents, très probablement avec une partie de leur progéniture, on ne sait pas si le prince Harry et Meghan Markle fera un voyage à travers l’étang pour la célébration. Avec deux petits à eux, Prince Archi et Princesse Lilibet, cela pourrait être un voyage difficile. De plus, il y a la querelle royale qui couve toujours, qui semble affecter le premier couronnement : Harry n’était présent que pendant une courte période, tandis que Meghan et les enfants sont restés à la maison en Californie.

Que se passera-t-il d’autre pendant le deuxième couronnement ?

Un VIP de la cérémonie sera Caporal Cruachan IV, la mascotte du poney Shetland du Royal Regiment of Scotland ! L’adorable animal marchera aux côtés de la seule ligne d’infanterie écossaise de l’armée britannique.

Une salve de 21 canons sera également tirée du château d’Édimbourg. Ensuite, selon la déclaration du gouvernement écossais, les Red Arrows de la Royal Air Force effectueront un survol aérien, un peu comme lors du couronnement du 6 mai.

Le deuxième couronnement du roi Charles sera-t-il diffusé en direct ?

L’intégralité du premier couronnement a été diffusée sur la BBC, et Sky News l’a diffusé sur sa page YouTube. Dans la déclaration du gouvernement écossais, le premier ministre Humza Yousaf a déclaré que plus d’informations sur le deuxième couronnement seraient publiées dans les semaines à venir, mais il en a taquiné la « couverture diffusée ». « Les personnes qui souhaitent marquer cette occasion historique peuvent s’impliquer en regardant la couverture des émissions ou en regardant les événements en personne », a écrit Yousaf. Rassurez-vous fans royaux, HollywoodLa Vie vous tiendra au courant de l’endroit où attraper toute l’action du couronnement !