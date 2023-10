Tout savoir sur Hayley Erbert – Hollywood Life

Crédit d’image : Stewart Cook/Shutterstock

Derek Hough a trouvé l’amour de sa vie sur la piste de danse. Le Danser avec les étoiles le juge a récemment épousé sa femme, Hayley Erbertaprès près d’une décennie de fréquentation, et le couple a déclaré que leur mariage était « comme un conte de fées ».

Continuez à lire pour savoir tout ce qu’il y a à savoir sur la femme de Derek, Hayley !

Hayley Erbert, la femme de Derek Hough, est danseuse

Derek n’est pas le seul expert en salle de bal dans sa relation. Hayley a dansé pendant la majeure partie de sa vie, ayant apparemment travaillé avec Paula Abdoul et Pitbull dans le passé. Elle était dans le top six de la saison 10 de Donc tu penses pouvoir danser et a été l’un des DWTS» les danseurs de la troupe. Maintenant, Hayley travaille sur la tournée de l’émission de télé-réalité. Une nuit à se souvenir.

Avant de rejoindre le casting de DWTSHayley a travaillé avec Derek et sa sœur, Julianne Houghsur leur Bougez en direct ! tournée en 2014.

Puisqu’ils sont tous les deux des pros de la piste de danse, Derek et Hayley se sont produits ensemble lors du « Disney Family Singalong » en quarantaine en 2020. Les tourtereaux ont joué La belle et la Bête« Soyez notre invité » de .

Depuis combien de temps Derek Hough et Hayley Erbert sont-ils ensemble ?

Le couple s’est rencontré pour la première fois en 2014 alors que Hayley travaillait aux côtés de Derek et Julianne sur leur Bougez en direct ! tournée. L’année suivante, les danseurs ont commencé à se fréquenter et sont ensemble depuis.

Derek et Hayley ont annoncé leurs fiançailles en juillet 2022, et le nominé aux Emmy Awards a créé la toile de fond parfaite pour sa proposition : des bougies et d’innombrables pétales de roses blanches.

Quand Derek Hough et Hayley Erbert se sont-ils mariés ?

Un an après s’être fiancés, le couple s’est marié lors d’une magnifique cérémonie au bord d’une falaise à Carmel, en Californie, entourés de leurs familles et amis.

« Quand nous réfléchissions à l’emplacement, nous nous demandions : ‘Qu’est-ce qui est important pour nous ?' », a expliqué Derek à PERSONNES après leurs noces. « La nature était la première chose. Nous voulons être entourés d’arbres et de plantes, et la Californie du Nord nous a en quelque sorte parlé. Nous voulons juste que les gens découvrent cet endroit que nous aimons, cette nature, mais aussi que cela soit incroyablement romantique.

La native de Salt Lake City, dans l’Utah, a ajouté que sa cérémonie de mariage avec Hayley était « comme un conte de fées », tandis qu’elle s’est exclamée qu’elle savait qu’ils pleureraient tous les deux après avoir échangé leurs vœux.