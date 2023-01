Tout savoir sur Dolphins QB

Les Dolphins de Miami commencent le quart-arrière Skylar Thompson pour leur match Wild Card contre les Bills de Buffalo. Voici tout ce qu’il faut savoir sur Thompson.

Les Dolphins de Miami ont participé aux séries éliminatoires de la NFL pour la première fois depuis 2016 en décrochant la dernière place de Wild Card dans l’AFC. Avec la tête de série n ° 7, les Dolphins devraient affronter les Bills de Buffalo lors du premier tour des séries éliminatoires. C’était une saison au cours de laquelle le front office de Miami a apporté son aide au quart-arrière Tua Tagovailoa, faisant appel au receveur large Tyreek Hill, au tacle gauche Terron Armstead et au porteur de ballon Jeff Wilson.

Même si Tagovailoa a joué sa meilleure saison dans la NFL, il n’a pas obtenu le départ dans la ronde Wild Card en partie à cause d’une commotion cérébrale. Avec cela, les Dolphins ont donné à Skylar Thompson, choix de repêchage de septième ronde, le départ à Orchard Park.

Voici tout ce que vous devez savoir sur Thompson.

Dans quel collège Skylar Thompson est-il allé ?

Thompson a joué pour le programme de football des Wildcats de l’État du Kansas pendant cinq saisons. Après avoir disputé seulement trois matchs en raison d’une blessure en 2020, Thompson est revenu pour la campagne 2021. En 10 matchs la saison dernière, il a complété 69,5% de ses passes pour 2 103 verges et 12 touchés, tout en lançant quatre interceptions.

Au cours de ses cinq saisons, Thompson a enregistré 7 124 verges, 42 touchés et 16 interceptions tout en possédant un pourcentage d’achèvement de 62,4. Le quart-arrière a également couru pour 1 087 verges et 26 touchés en 355 courses.

Quel âge a Skylar Thompson ?

Thompson a 25 ans.

Comment Skylar Thompson a-t-il fait la liste des Dolphins?

Miami a utilisé le 247e choix au total sur Thompson au septième tour du repêchage de la NFL 2022. Il était l’avant-dernier quart-arrière sélectionné dans ce repêchage, Brock Purdy étant le dernier choix de l’événement, allant aux 49ers de San Francisco.

Thompson a brillé en pré-saison. Il a lancé pour 218 verges et un touché (20 sur 28) lors de la victoire d’ouverture de la pré-saison de l’équipe contre les Buccaneers de Tampa Bay. Thompson a complété toutes ses 10 tentatives de passes sauf une pour 129 verges et un touché contre les Raiders de Las Vegas. Lors de la finale de pré-saison contre les Eagles de Philadelphie, Thompson a lancé pour 103 verges et trois touchés tout en effectuant 7 lancers sur 10.

Après cela, Thompson a fait partie de la liste de 53 hommes de l’équipe hors du camp d’entraînement.

Comment Skylar Thompson a-t-il obtenu le poste de titulaire lors des séries éliminatoires de la NFL en 2023?

Thompson a pris le départ des séries éliminatoires en raison des blessures de Tagovailoa et du remplaçant Teddy Bridgewater. Tagovailoa a été mis à l’écart depuis qu’il a subi une commotion cérébrale subie lors de la semaine 16 contre les Packers de Green Bay. Quant à Bridgewater, il a subi un petit doigt disloqué lors de la semaine 17 contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Alors que Bridgewater était activé pour le match Wild Card contre les Bills, Thompson a reçu le départ.

Pourquoi Skylar Thomson écrit-il « JWT » et « MOM » sur ses crampons ?

Les téléspectateurs peuvent remarquer que Thompson a écrit «MOM» et «JWT» sur ses crampons.

“MOM” est en l’honneur de sa mère, Theresa, qui est décédée d’un cancer du sein de stade quatre en 2004 alors qu’il avait six ans, juste après la fête des mères.

“JWT” ​​est en l’honneur de son grand-père, John Walter Thompson, décédé d’un cancer du pancréas sept mois plus tôt.

Thompson a écrit sur la perte de sa mère et de son grand-père pour le site Web officiel de Kansas State Sports en 2009. Vous pouvez le lire sur ce lien.