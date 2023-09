Tout savoir sur « Cher Noël » – Hollywood Life

Crédit d’image : Todd Williamson/JanvierImages/Shutterstock

Cher sort son premier album de Noël.

Cher Noël n’a pas encore de date de sortie.

Cher n’a pas sorti d’album depuis 2018.

Cher a de grands projets pour cette période des fêtes. La chanteuse emblématique de 77 ans a officiellement annoncé son tout premier album de Noël, Cher Noël, le 7 septembre. « Est-ce que tu passes Noël avec moi ? Cher a écrit sur Instagram à côté d’une photo de la pochette de son prochain album. Cher Noël est le 27e album de Cher dans sa carrière et son premier album depuis 2018. Reine de la danse.

Les fans de Cher sont ravis de célébrer les prochaines fêtes de fin d’année avec sa nouvelle musique. Voici tout ce que vous devez savoir Cher Noël.

Quand sortira l’album de Noël de Cher ?

Cher n’a pas annoncé la date de sortie de Cher Noël, qui est disponible en précommande dès maintenant. L’album sortira quelque temps avant les vacances plus tard cette année.

Après de nombreuses spéculations, Cher a confirmé qu’elle sortirait son tout premier album de Noël le 7 septembre. La pochette de l’album présente le chanteur « Believe » portant une chemise bleu clair et un jean bleu ébloui de pierres de diamant alors qu’il se tient debout sur une pile. de neige avec des talons compensés argentés. Cher est entouré d’ornements argentés et rouges sur la photo, qui dit « CHER » en grosses lettres argentées.

Cher a également publié la couverture exclusive d’Amazon pour son album le 9 septembre. Cette illustration représente Cher avec des cheveux blonds, au lieu de ses mèches brunes emblématiques, et portant une longue robe argentée avec des pompons debout sur la neige dans l’eau avec des glaciers gelés derrière elle. . Les mots « CHER » et « Christmas » sont tous deux écrits en rouge vif. « Déjà Noël ? Mais je n’ai rien à porter… », a-t-elle écrit sur Instagram tout en faisant la promotion de la deuxième pochette.

Cher n’a pas sorti d’album depuis 2018 avec Reine de la danse. Cet album présentait les reprises de Cher de tous ABBA chansons dont beaucoup ont été chantées Maman Mia ! On y va encore une fois dans lequel Cher a joué. Le dernier album de Cher avec sa propre musique originale est Plus près de la véritésorti en septembre 2013.

Qui figurera sur l’album de Noël de Cher ?

Cher sera évidemment l’artiste principale de son nouvel album, mais elle ne chantera pas seule ! Cher a confirmé que Cher Noël mettra en vedette des chanteurs invités lors d’une interview sur Bonjour la Grande-Bretagne le 4 septembre. « Je suis vraiment, vraiment excitée parce qu’il y a des millions de personnes dessus et je n’ai jamais eu de duo », a-t-elle déclaré. « Je n’ai jamais eu personne sur aucun de mes disques et c’était une décision de dernière minute. Je suis une sorte de fille de dernière minute. Les animateurs ont demandé à Cher de nommer les artistes de son album de Noël, mais elle est restée discrète. «Je ne peux pas, je ne peux pas. Mais ils sont spéciaux », a-t-elle déclaré. « Je veux dire, je suis impressionné par chacun d’eux. »

Quelles chansons figurent sur l’album de Noël de Cher ?

La liste des morceaux pour Cher Noël n’est pas encore sorti. Mais Cher a promis que l’album contiendrait ses propres chansons au lieu d’interprétations de musique classique des fêtes. « Ce n’est pas l’album de Noël de ta mère. C’est un album de Cher Christmas, peu importe ce que cela apporte avec le nom », a-t-elle déclaré. Le journaliste hollywoodien en août. « C’est définitivement mon idée d’un album de Noël. Je devais faire ce que je ressentais. Il n’y a pas de « Nuit silencieuse ». «