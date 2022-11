Tout savoir sur Anna Elisabet Eberstein – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Priscilla Grant/Everett Collection

Hugh Grant est un acteur primé qui joue dans des comédies romantiques emblématiques de Notting Hill, Love Actually, Journal de Bridget Jones, et plus.

Il est marié à Anna Elisabet Eberstein.

Hugh a déjà fréquenté l’actrice britannique Elizabeth Hurley à la fin des années 1980 et 1990.

Le film à succès L’amour en fait a célébré son 19e anniversaire le 6 novembre 2022.

Hugh Grant, 62 ans, est notamment l’un des acteurs les plus aimés en matière de films de comédie romantique. Après tout, il a joué dans certains des meilleurs classiques cultes de tous les temps, notamment Notting Hill (aux côtés de Julia Robert), Journal de Bridget Jones, Quatre mariages et un enterrement, et beaucoup plus. Mais quand l’acteur anglais n’est pas occupé à travailler sur le tournage de films, il passe du temps avec sa femme. Vous trouverez ci-dessous tout ce qu’il faut savoir sur elle, leur mariage et leur famille.

Qui est Anna Elisabet Eberstein ?

Anna Elisabet Eberstein, 42 ans, est plus que la charmante épouse de Hugh, mais c’est aussi une femme d’affaires. En fait, Anna a fondé une entreprise scandinave de chaussures et de chaussettes qui connaît un certain succès. La beauté élégante a fondé l’entreprise avec son cousin en 2014, par Marie Claire. L’objectif de l’entreprise est «d’apporter un style plus audacieux à la chaussette traditionnelle suédoise», selon le site Web Ace Slippers.

La principale dame de Hugh est pour le moins impressionnante, car elle a obtenu sa maîtrise à l’Université d’Uppsala en Suède. Elle a ensuite travaillé comme “productrice de promotions” et dans le marketing pour le géant des médias sportifs ESPN. Anna n’a pas de compte sur les réseaux sociaux, car elle et son homme gardent leur vie extrêmement privée.

Depuis combien de temps Hugh et Anna sont-ils mariés ?

La star de 62 ans et Anna se sont officiellement mariés il y a plus de quatre ans en 2018. Bien qu’ils ne se soient mariés qu’en 2018, leur relation a commencé des années auparavant, par Marie Claire. La romance de Hugh et Anna remonte au moins à 2012, car c’est à ce moment-là qu’ils ont accueilli leur premier enfant ensemble. La nouvelle de leur relation n’est devenue publique que vers 2014, car Hugh a été ajouté à l’acte de naissance de leur fils l’année précédente. Peu de temps après, le couple a rompu, mais s’est finalement remis ensemble en 2015.

Même si Hugh et la beauté brune gardent leur vie amoureuse à l’abri des projecteurs, il a parlé de sa femme à quelques reprises. Lors d’une interview sur le tapis rouge en 2019 avec Télévision supplémentaire le beau gosse d’Hollywood a partagé qu’Anna avait pleuré pendant leur lune de miel. “Nous avons eu une brève lune de miel, ma femme a pleuré tout au long de celle-ci”, a déclaré Hugh à l’hôte Mario López. “Nous étions dans le sud de la France, c’était charmant, nous sommes allés au Grand Prix de Monaco, nous aimons les voitures.”

Anna et Hugh ont-ils des enfants ensemble ?

Anna et Hugh ont accueilli plusieurs enfants ensemble, dont un fils John Mungo Grant10 ans, une fille dont le nom est inconnu, 7 ans, et un troisième enfant dont le nom est également inconnu, 4 ans. Cela porte à cinq le nombre total d’enfants que Hugh a, car il a accueilli deux autres enfants avec Tinglan Hong. La star est le fier papa de Tabitha Grant11 ans et son frère Félix Chang Hong Grant9.