BROWNSVILLE, Texas (AP) – Sous un ensemble de tentes blanches à la frontière américano-mexicaine à Brownsville, Texas, des dizaines d’hommes vénézuéliens attendaient. Certains étaient assis sur des bordures et d’autres s’appuyaient sur des barricades métalliques. Lorsque les portes se sont finalement ouvertes, la longue file d’hommes a lentement remonté le sentier piétonnier jusqu’au pont et traversé le fleuve Rio Grande jusqu’au Mexique.

Au cours des dernières semaines, les responsables américains des douanes et de la protection des frontières ont facilité ces expulsions trois fois par jour, car environ 30 000 migrants, principalement du Venezuela, sont entrés aux États-Unis dans cette région depuis la mi-avril. Cela se compare aux 1 700 migrants que les agents de la patrouille frontalière ont rencontrés au cours des deux premières semaines d’avril.

À l’autre bout de l’État, à El Paso, les autorités font face à une nouvelle vague de migrants et craignent que des milliers d’autres attendent de traverser.

Tout cela survient alors que les États-Unis se préparent à la fin d’une politique liée à la pandémie de coronavirus qui leur a permis d’expulser rapidement de nombreux migrants, et cela met en lumière les inquiétudes quant à savoir si la fin des limites d’immigration en vertu du titre 42 d’une loi de santé publique de 1944 signifie encore plus de migrants essayant de traverser la frontière sud.

« Nous nous préparons depuis un certain temps et nous sommes prêts. Ce à quoi nous nous attendons, c’est bien une poussée. Et ce que nous faisons, c’est planifier différents niveaux d’augmentation », a déclaré le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, la semaine dernière lors d’une visite dans le sud du Texas. Mais il a également souligné que la situation à la frontière est « extrêmement difficile ».

Il a parlé d’un endroit à Brownsville où des responsables américains avaient installé une tente et des installations comme des toilettes portables pour les migrants. Il a déclaré qu’il était difficile d’identifier la cause de la récente poussée vénézuélienne, mais a déclaré que les États-Unis travaillaient avec le Mexique pour y remédier et prévoyait un changement « très prochainement ».

Beaucoup de ceux qui traversent la frontière entrent par Brownsville, juste au nord de la ville frontalière mexicaine de Matamoros. La ville a été secouée par une autre crise dimanche lorsqu’un SUV a percuté des personnes attendant à un arrêt de bus en face du refuge pour migrants de la ville. Huit personnes, pour la plupart des hommes du Venezuela, sont mortes.

Ricardo Marquez, un Vénézuélien de 30 ans, est arrivé dans un refuge à McAllen après avoir traversé la frontière avec sa femme et son enfant de 5 mois à Brownsville. Ils ont quitté le Venezuela parce que sa fille a besoin d’être opérée.

« J’ai été confronté à la décision de rester là-bas ou de tout risquer pour ma fille », a-t-il déclaré. Ils avaient traversé le Rio Grande après avoir passé un mois à Matamoros à essayer d’obtenir un rendez-vous via une application que les États-Unis utilisent pour planifier des rendez-vous pour que les personnes sans papiers viennent à la frontière et demandent l’entrée.

Les responsables de l’administration du président Joe Biden disent qu’ils se préparent depuis plus d’un an pour la fin du titre 42. La stratégie a consisté à fournir davantage de voies légales aux migrants pour se rendre aux États-Unis sans risquer le périlleux voyage vers la frontière. Cela inclut des choses comme la création de centres dans des pays étrangers où les migrants peuvent demander à émigrer ainsi qu’un processus de libération conditionnelle humanitaire déjà en place avec 30 000 créneaux par mois pour que des personnes de quatre pays viennent aux États-Unis. À partir du 12 mai, ils élargissent les rendez-vous disponibles. via l’application CBP One que Marquez a essayé d’utiliser. Lors de son lancement, de nombreux migrants et défenseurs ont critiqué l’application, affirmant qu’elle avait des problèmes technologiques et qu’il n’y avait tout simplement pas assez de rendez-vous.

La stratégie est aussi lourde de conséquences. Les États-Unis proposent une règle qui limiterait sévèrement l’asile aux migrants qui voyagent pour la première fois à travers un autre pays, en filtrant rapidement les migrants demandant l’asile à la frontière et en expulsant ceux qui sont jugés non qualifiés, et une interdiction de réadmission de cinq ans pour les personnes expulsées.

Beaucoup de ces conséquences ont été sévèrement critiquées par les groupes de défense des droits des immigrés qui sont allés jusqu’à comparer les politiques à celles du président Donald Trump et à dire que le droit de demander l’asile sur le sol américain est sacro-saint. Une grande partie de la stratégie de l’administration Biden est également confrontée à un péril juridique dans les semaines à venir. La règle proposée limitant l’asile fera presque certainement l’objet de poursuites judiciaires. Et les États à tendance républicaine veulent arrêter l’utilisation par l’administration démocrate de la libération conditionnelle humanitaire à une si grande échelle.

L’administration a également augmenté les vols de l’immigration et des douanes pour expulser des personnes du pays – des vols comme celui qui a récemment décollé d’un aéroport à Harlingen, au Texas. Peu après l’aube, trois bus se sont arrêtés à côté d’un avion. Un par un, les migrants sont sortis du bus. Ils portaient des menottes, des jambières et des masques chirurgicaux. Ils ont d’abord été fouillés pour la contrebande, puis ont lentement monté les escaliers jusqu’à l’avion. Au total, 133 migrants ont été renvoyés dans leur pays d’origine, le Guatemala.

Mais ces vols ne fonctionnent que si les pays les acceptent. Le Venezuela non. Et la Colombie dit qu’elle suspend les vols d’expulsion en raison du traitement «cruel et dégradant» des migrants.

Les responsables de l’administration disent qu’ils utilisent la technologie pour accélérer le traitement des migrants qui traversent la frontière sans papiers et utilisent le traitement mobile, afin qu’ils puissent traiter les migrants pendant qu’ils sont transportés en bus ou en camionnette, par exemple. Ils ont poussé à numériser des documents qui, à un moment donné, étaient remplis à la main par Border Patrol. Et ils ont renforcé l’embauche d’entrepreneurs pour que les agents puissent rester sur le terrain.

Mais les critiques ont critiqué l’administration, affirmant qu’elle n’en faisait pas assez. Kristen Sinema, une sénatrice américaine indépendante de l’Arizona, a déclaré dimanche sur « Face the Nation » de CBS que l’administration ne communiquait pas avec les autorités locales sur des choses comme le type de surtension à attendre ou si des bus seraient disponibles pour transporter les migrants. Et elle a ajouté que la décision d’envoyer 1 500 militaires à la frontière est arrivée trop tard.

Dans les communautés qui bordent le Mexique, les responsables et les groupes communautaires qui s’occupent des migrants nouvellement arrivés s’inquiètent de ce que signifie la fin du titre 42. Sœur Norma Pimentel dirige le Catholic Charities’ Humanitarian Respite Center, le plus grand refuge du sud du Texas.

Le refuge fonctionne principalement comme un centre de ressources où les migrants peuvent acheter des billets, passer des appels, manger et se reposer avant de se rendre à leur prochaine destination, où ils ont souvent de la famille ou d’autres contacts. Mais, a déclaré Pimentel, de nombreux Vénézuéliens de cette dernière vague n’ont pas de connexions aux États-Unis, ce qui rend plus difficile pour eux de se déplacer vers la prochaine destination. « Cela devient un problème pour nous », a-t-elle déclaré.

Le gouvernement fédéral donne de l’argent aux communautés pour les aider à faire face à l’augmentation du nombre de migrants. Vendredi, l’administration a annoncé que 332 millions de dollars avaient été versés à 35 gouvernements locaux et organisations de services. La plupart vont aux communautés proches de la frontière « en raison des urgences auxquelles elles sont confrontées », mais les villes éloignées de la frontière reçoivent également des fonds.

Dans la ville frontalière d’El Paso au Texas, environ 2 200 migrants campent actuellement ou vivent dans la rue à quelques pâtés de maisons des principaux ports d’entrée qui relient El Paso à la ville mexicaine de Juárez. La ville est prête à ouvrir des abris la semaine prochaine si nécessaire dans deux bâtiments scolaires vacants et un centre civique.

Le maire d’El Paso, Oscar Leeser, a estimé qu’environ 10 000 à 12 000 migrants attendent à Juárez de traverser, alors que les autorités locales se préparent à «l’inconnu». Leeser a déclaré que les migrants affluent vers la frontière sous de fausses hypothèses selon lesquelles il sera plus facile d’entrer aux États-Unis lorsque le titre 42 disparaîtra, mais pour beaucoup, les conséquences pourraient être plus difficiles.

C’est un message que les fonctionnaires fédéraux ont répété. Mais ils sont en concurrence avec un puissant réseau de passeurs qui facilite la migration vers le nord et le désespoir des migrants qui estiment qu’ils n’ont pas d’autre choix.

Au port d’entrée de Brownsville, les responsables américains des douanes et de la protection des frontières ont déclaré qu’ils avaient organisé des exercices pour se préparer au cas où il y aurait une vague de migrants essayant de traverser et qu’ils auraient besoin de fermer le pont. Les piétons traversent depuis Matamoros en empruntant un passage couvert qui ne peut accueillir que quelques personnes. Inquiets de l’impact des longues files de migrants arrivant au port après le 11 mai sans rendez-vous et ayant un impact sur les opérations portuaires, ils appellent les gens à prendre rendez-vous via CBP One.

Gonzalez a rapporté de McAllen, Texas. L’écrivain d’Associated Press Morgan Lee à Santa Fe, NM, a contribué à ce rapport.

Rebecca Santana et Valérie Gonzalez, Associated Press