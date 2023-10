Les vétérans qui ont parlé au Daily Caller ne sont pas impressionnés par l’exploit historique du président Joe Biden de visiter deux zones de guerre actives au cours de son premier mandat.

Au retour du voyage de Biden en Israël, le porte-parole de la Maison Blanche, Andrew Bates tweeté un article vantant la façon dont le président a visité deux zones de guerre actives, que le Huffington Post noté soit « deux de plus que tous les présidents précédents réunis ». Ce sentiment et le voyage de Biden en Israël ont laissé les anciens combattants « déçus » et ont plutôt eu l’impression que la visite était une question d’optique et un « agenda politique ». (EN RELATION : La Maison Blanche semble révéler l’identité d’opérateurs spéciaux en Israël dans une publication sur les réseaux sociaux)

« Avec le président Biden qui se rend là-bas, c’est formidable qu’un président en temps de guerre se rende dans une zone de guerre », a déclaré Rob O’Neill, un ancien US Navy Seal, au Daily Caller. «C’est bon pour le moral et la plupart des présidents font ce genre de choses, mais c’est un spectacle médiatique et c’est évident. Tout cela relève d’un agenda politique. Ce n’est pas pour le bien commun.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a annoncé lundi, alors qu’il était en Israël, que Biden se rendrait dans le pays dans le but de réaffirmer le soutien des États-Unis à Israël pendant sa guerre contre l’organisation terroriste Hamas.

« Ce qui est intéressant, c’est que nous n’avons pas déclaré la guerre », a déclaré Martin Bailey, ancien membre des forces spéciales américaines, au Daily Caller. « Ce n’est pas notre zone de guerre, en ce qui concerne Israël et [Hamas]. Je suppose que c’est la zone de guerre de quelqu’un d’autre.

Lors de son séjour en Israël, Biden a déclaré au Premier ministre israélien Netanyahu qu’il « voulait venir personnellement » dans le pays pour démontrer son soutien, ajoutant que les Américains étaient en deuil avec Israël. Le président a déclaré plus tard que les États-Unis fourniraient à Israël ce dont il a besoin pour continuer à lutter dans sa guerre contre le Hamas ainsi que le financement du Dôme de Fer, le système de défense antimissile du pays.

Bates a souligné dans le Daily Caller les commentaires de Netanyahu, qui a remercié Biden d’avoir visité le pays pendant sa guerre avec le Hamas.

« Votre visite ici est la première visite d’un président américain en Israël en temps de guerre », a déclaré Netanyahu. dit le président lors d’une réunion bilatérale.

Michael Herzog, ambassadeur d’Israël aux États-Unis, également loué Biden pour sa visite en Israël, ajoutant que le président a apporté un « réconfort significatif ».

Le voyage de Biden en Israël s’est toutefois terminé Bailey « déçu ».

« Je n’y pense pas beaucoup, je veux dire, je suis allé dans beaucoup de zones de guerre et ce n’est pas si grave », a-t-il poursuivi.

Biden a annoncé lors de son voyage en Israël que les États-Unis enverraient 100 millions de dollars d’aide aux Palestiniens, malgré les informations des Nations Unies selon lesquelles le carburant et les fournitures médicales destinés à Gaza avaient été volés par le Hamas. selon au Times of Israel.

Le voyage du président devait également inclure une rencontre avec le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, le roi de Jordanie Abdallah II et le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi pour discuter de l’aide humanitaire, bien que les plans aient été annulés après un attentat à la bombe près d’un hôpital à Gaza. L’auteur de l’attentat reste controversé au milieu de rapports contradictoires émanant des forces israéliennes et du Hamas.

L’article du HuffPost vantant la visite de Biden dans deux zones de guerre, Israël et l’Ukraine, en huit mois, ajoutait que « même certains républicains actuels ont exprimé un respect réticent pour Biden ». L’article citait plusieurs « républicains », dont l’ancien porte-parole du Comité national républicain Tim Miller, qui a voté pour Joe Biden et a quitté le GOP en novembre 2020, et l’enquêteur républicain Neil Newhouse, qui a salué le voyage de Biden en Israël.

Tim W., un ancien Navy Seal, 22 ans, dont le nom de famille est gardé anonyme afin qu’il puisse parler franchement, a déclaré au Daily Caller qu’il ne croyait pas que les républicains félicitaient Biden pour son voyage en Israël.

« Soyons honnêtes : personne ne veut qu’un président se rende dans une zone de guerre, quelle douleur dans les fesses », a déclaré Tim. « Si nous leur témoignons du respect, que diriez-vous de mon trajet quotidien vers Philadelphie. »