Tout ou rien – Arsenal jouera dans un documentaire sur Amazon

Arsenal sera le prochain sujet de la série documentaire « Tout ou rien » d’Amazon, a annoncé vendredi le club dans un communiqué.

La série suivra le club du nord de Londres tout au long de la saison 2021-22, l’équipe espérant améliorer une année 2020-21 décevante où elle a terminé huitième de la Premier League et a quitté la Ligue Europa en demi-finale.

La série examinera également la vie des joueurs d’Arsenal en dehors du terrain, y compris la star anglaise Bukayo Saka, qui a impressionné le parcours de l’Angleterre vers la finale de l’Euro 2020.

Tu as demandé. Nous vous avons entendu.#AllOrNothingArsenal Venir @PrimeVideoSport en 2022 – Arsenal (@Arsenal) 9 juillet 2021

La série Tout ou Rien a déjà couvert les rivaux d’Arsenal au nord de Londres, Tottenham Hotspur, sous le règne infructueux de Jose Mourinho.

« Arsenal emmènera nos fans derrière le rideau au cours d’une saison cruciale alors que nous concentrons nos efforts sur le défi du succès national et le retour à la compétition européenne d’élite », a déclaré le club dans un communiqué.

« En plus de capturer les hauts et les bas de la vie à l’Emirates Stadium et dans notre centre d’entraînement, les caméras Tout ou Rien suivront notre équipe en dehors du terrain pour examiner les défis quotidiens auxquels sont confrontés les athlètes d’élite, le travail que nous faisons dans nos locaux. et les communautés mondiales et ce qui relie la famille Arsenal et notre club spécial. »