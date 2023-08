« Tout nous est tombé sur la tête »: 33 morts, 80 blessés dans l’explosion d’une station-service au Daghestan en Russie

Une explosion dans la région russe du Daghestan a fait au moins 33 morts.

L’explosion s’est produite dans une station-service lors de travaux d’entretien de voitures.

Un avion gouvernemental transportant du matériel médical a été dépêché pour évacuer les blessés graves.

Au moins 33 personnes ont été tuées et 100 blessées dans une explosion et un incendie dans une station-service dans la république russe du Daghestan, a annoncé mardi le ministère de la Santé, mettant à jour un précédent bilan de 27.

« L’explosion dans une station-service de la ville de Makhatchkala a blessé 80 personnes. Trente-trois personnes sont mortes, dont trois enfants », a annoncé le ministère de la Santé dans un communiqué relayé par les agences de presse russes.

Makhatchkala, une ville de plus de 600 000 habitants sur la mer Caspienne, est la capitale du Daghestan, une république russe limitrophe de la Tchétchénie, qui partage une frontière avec la Géorgie et l’Azerbaïdjan.

L’explosion s’est produite dans le bâtiment d’une station-service automobile, où un incendie s’était déclaré lors de travaux d’entretien, a indiqué la commission d’enquête de la Fédération de Russie pour le Daghestan sur Telegram.

« Un incendie s’est produit lors de travaux d’entretien de voitures, suivi d’un bang, à la suite de quoi des personnes ont été blessées et sont mortes », a-t-il ajouté, ajoutant que des bâtiments et des voitures à proximité avaient été endommagés.

Le président russe Vladimir Poutine a exprimé mardi son inquiétude face à un incendie mortel dans une station-service dans la région sud du Daghestan qui a fait plus de deux douzaines de morts.

« Le président Poutine exprime ses plus sincères condoléances aux familles et aux amis des victimes de la tragédie du Daghestan et souhaite un prompt rétablissement aux victimes », a déclaré le dirigeant russe, selon un communiqué du Kremlin.

Une affaire pénale a été ouverte pour établir les circonstances qui ont conduit à l’incident, a-t-il ajouté.

Les agences de presse publiques TASS et Ria Novosti ont rapporté que l’incendie avait été éteint, citant le ministère russe des urgences.

L’explosion a été entendue peu avant 22h00 (19h00 GMT) lundi, a déclaré Sergei Melikov, chef de l’administration du Daghestan, sur Telegram.

Un témoin cité sur Telegram par le quotidien russe Izvestia a déclaré que l’incendie s’était déclaré dans une zone où des voitures étaient garées et s’était propagé jusqu’à la station-service.

Un témoin anonyme a déclaré :

Après l’explosion, tout nous est tombé sur la tête, on ne voyait plus rien.

Une vidéo publiée par le ministère russe des situations d’urgence montrait un groupe de pompiers essayant d’éteindre de hautes flammes près de véhicules incendiés, alors que des secouristes examinaient les décombres d’un bâtiment avec des lampes de poche.

Le feu s’était propagé sur une superficie d’environ 600 m2a indiqué le ministère, ajoutant que 260 pompiers ont été déployés.

Un avion gouvernemental Il-76 transportant du matériel médical a été envoyé à Makhatchkala pour évacuer les blessés graves vers Moscou, a-t-il ajouté.

« L’évacuation des personnes vers les installations médicales est terminée », a déclaré Melikov.

Le gouvernement du Daghestan a déclaré le 15 août jour de deuil.

« Les drapeaux des États seront mis en berne dans tout le pays, et les institutions culturelles et les chaînes de télévision seront invitées à annuler les événements et les programmes de divertissement », a déclaré Melikov.