TOUT NEUF Tesla prend feu avec un chauffeur au volant, puis brûle pendant 3 HEURES dans la banlieue de Philly (PHOTOS) – RT USA News

Une Tesla Model S Plaid fraîchement sortie d’usine s’est enflammée, son chauffeur s’échappant à peine, avant de se transformer en une boule de feu géante et d’illuminer le ciel d’un quartier de Philadelphie pendant environ trois heures.

La voiture électrique a pris feu mercredi à Haverford, en Pennsylvanie. Il s’est enflammé vers 21 heures, heure locale, selon la Gladwyne Volunteer Fire Company, qui a déclaré dans un message maintenant supprimé que l’équipage avait combattu l’incendie qui faisait rage pendant environ trois heures.

Heureusement pour le quartier et les pompiers, les deux camions de pompiers qui sont intervenus avaient suivi une formation spécifique à Tesla et ont pu « déployer des lignes à main pour éteindre le feu, chacun maintenir[ing] une source d’eau dédiée et continuer[ing] pour refroidir le véhicule pendant près de 90 minutes.

Notre cabinet & @AthleteDefender représentent un cadre qui a acheté une nouvelle Tesla Plaid Model S, qui a été expédiée au 1/250. Mardi, il s’est spontanément embrasé. Notre client était piégé et aurait pu mourir. Nous avons essayé de contacter Tesla et avons été ignorés jusqu’à présent. C’est la voiture après l’évasion. pic.twitter.com/wXyJXbWggJ – Ben Meiselas (@meiselasb) 1 juillet 2021

On ne sait pas à quel point cette technique – qu’une déclaration des pompiers de Gladwyne et de la compagnie de pompiers Marion d’Ardmore a déclarée dans un article mercredi soir est appelée « Urgences d’incendie de véhicule Tesla » – est enseigné, ou à quelle fréquence les pompiers doivent l’utiliser, mais l’existence d’une tactique unique pour maîtriser les Teslas en feu suggère que le problème est plus répandu que la société d’Elon Musk voudrait que les conducteurs le croient.

Le conducteur de la voiture fatidique, quant à lui, a retenu les services d’un avocat, qui a déclaré à Business Insider US que son client n’avait trompé la mort que par miracle.

«Il a réussi à sortir de la porte d’une manière ou d’une autre. Et la voiture, peu de temps après qu’il soit sorti, s’est transformée en boule de feu », Mark Geragos, associé directeur du cabinet d’avocats Geragos & Geragos, a déclaré à Insider.

Selon l’avocat, le conducteur insiste sur le fait qu’il n’a rien fait pour que la voiture – qui vient de lui être livrée ce week-end – s’enflamme, qualifiant l’incident anormal « complètement spontanée ». Il a déclaré que son client avait d’abord repéré de la fumée, puis un incendie, et qu’après quelques efforts, il avait réussi à sortir, laissant sa Tesla rouler seule dans la rue.

Le chef des pompiers du service d’incendie du canton de Lower Merion, Charles McGarvey, a confirmé que la voiture électrique n’était pas sans conducteur au moment où elle a pris feu.

Un EMT travaillant pour Narberth Ambulance, qui était sur les lieux pour aider les pompiers, a signalé que l’appel d’urgence était venu d’un résident du quartier qui « vu [the Tesla] dévaler la route en feu avant d’exploser devant leur maison », apparemment après que le conducteur ait déjà renfloué.

Le modèle S Plaid, qui est le plus cher de Tesla à ce jour à 130 000 $, n’est en vente que depuis quelques semaines.

La National Highway Traffic Safety Administration a déclaré qu’elle enquêtait sur l’incident et s’est entretenue avec les agences d’intervention ainsi qu’avec Tesla elle-même dans le but de déterminer s’il existe un défaut dangereux dans la conception du modèle. « Si des données ou des enquêtes montrent qu’il existe un défaut ou un risque inhérent pour la sécurité, la NHTSA prendra les mesures appropriées pour protéger le public » a déclaré un porte-parole à CNBC.





