« Tout n’est pas une question de poignées de main »: Conseils pour trouver des entreprises dignes de confiance en Colombie-Britannique

Ce n’est pas parce que le gars en bas de la rue a un autocollant d’entrepreneur sur son camion et dit qu’il vous fera un marché que vous devriez accepter ses services.

Trouver la bonne entreprise pour le travail ne doit pas être un défi.

Le spécialiste des médias et des communications du Better Business Bureau, Aaron Guillen, a déclaré qu’ils faisaient le travail acharné pour s’assurer qu’une entreprise avait une bonne réputation.

Le BBB donne une accréditation aux entreprises, comme un sceau d’approbation, qu’elles opèrent avec les clients en tête.

« Ce n’est pas parce que vous ne l’avez pas nécessairement que vous êtes une mauvaise entreprise, mais c’est un excellent moyen de faire savoir aux autres consommateurs que vous êtes une entreprise de confiance, que vous respectez un code d’éthique qui est vraiment réglementé non seulement partout au Canada, mais aussi aux États-Unis.

Guillen a noté que l’accréditation n’est pas un scénario payant, mais plutôt une entreprise acceptant d’être tenue responsable par les consommateurs.

Les entreprises à la recherche du sceau officiel doivent respecter les exigences du code d’éthique. « Certaines d’entre elles sont très simples, car vous devez fonctionner depuis plus de six mois en tant qu’entreprise. Vous devez indiquer le montant de vos revenus, parler de la taille de votre équipe, puis cela va de ces choses de base à, faites-vous correctement la publicité des services que vous offrez à vos clients, cachez-vous tout mauvais les avis que les clients vous ont donnés… faites-vous savoir aux consommateurs que vous pouvez être une source de confiance ? »

Le processus d’obtention de l’accréditation peut prendre jusqu’à six mois.

Alors, comment trouver une entreprise de bonne réputation ?

Le BBB a la liste complète des entreprises accréditées sur son site Web, mais Guillen a déclaré qu’il y avait d’autres choses à considérer.

“Quelques conseils très rapides que j’aimerais partager – obtenir chaque détail que vous attendez dans un contrat écrit. Ce n’est pas seulement une question de poignées de main, d’appels téléphoniques… Quelles attentes avez-vous de cette entreprise et ces attentes sont-elles sur papier ou y aura-t-il des frais supplémentaires lorsque vous finirez par payer à la fin de la journée ? »

Guillen a noté que l’obtention d’autres références peut être utile.

« C’est aussi simple que de demander au propriétaire de quelqu’un d’autre qui a vécu une expérience similaire à la vôtre de lui demander s’il a été à l’heure, comment s’est passé l’ensemble du processus, à quoi ressemblait le processus de paiement. Si vous n’êtes pas satisfait de cette réponse, faites le tour et obtenez quelques estimations de la part de concurrents. »

Pourtant, vous avez des problèmes avec une entreprise accréditée ? Vous pouvez déposer une plainte auprès de la BBB.

Guillan a déclaré qu’aucune entreprise ne peut être accréditée si elle a des plaintes sans réponse et que l’accréditation est réexaminée si l’entreprise ne répond pas aux nouvelles plaintes.

@thebrittwebster

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Colombie-BritanniqueAffairesEscroqueries