Tout ne va pas bien dans le mariage de Karan Mehra et Nisha Rawal? L’acteur de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai réagit

L’acteur de «Yeh Rishta Kya Kehlata Hai», Karan Mehra, a carrément démenti les rumeurs selon lesquelles il se serait brouillé avec sa femme Nisha Rawal et aurait atteint une période difficile. Karan est marié au mannequin devenu acteur Nisha depuis 2012. Le couple a un fils de quatre ans, Kavish.

Selon un rapport, jeudi, Karan et Nisha étaient confrontés à des problèmes dans leur vie conjugale. En réponse à ces affirmations, Karan a nié la même chose.

Lors d’une interview avec AajTak, Karan a déclaré: « Je n’ai aucune idée de ce qui a soudainement conduit à ces rumeurs. J’ai vu cette nouvelle seulement aujourd’hui et j’ai reçu des appels de partout. Quand Nisha a eu la nouvelle, elle l’avait également effacée. . Même après cela, je ne sais pas comment ces rumeurs ont commencé à se répandre. «

Pour les non informés, Karan était au Pendjab où il tournait pour son émission de télévision «Mawaan Thandiyan Chawan».

« Je ne me sens pas vraiment bien. Je ressens beaucoup de faiblesse même si mes rapports sont revenus négatifs. J’ai déjà subi trois ou quatre tests, mais ils sont tous négatifs. Nisha et Kavish (leur fils) sont dans le autre pièce. Je me suis complètement isolé « , a ajouté Karan.

Plus tôt dans la journée, un grand quotidien a affirmé que les choses entre Karan et Nisha «ne se passaient pas trop bien» depuis quelques mois et qu’ils «essayaient de régler leurs différends».

Nisha avait nié l’authenticité du rapport, selon le Times of India. Karan et Nisha se sont mariés le 24 novembre 2012. En novembre dernier, à l’occasion de leur anniversaire de mariage, Nisha avait partagé des photos des célébrations en salle du couple.