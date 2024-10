Tout ne se déroulera pas parfaitement le jour du scrutin. Pourtant, les élections américaines sont remarquablement fiables

WASHINGTON– Sur Jour d’électioncertaines files d’attente seront probablement longues et certaines circonscriptions pourraient manquer de bulletins de vote. Le site Web d’un bureau électoral pourrait être temporairement indisponible et les machines à compter les bulletins de vote se bloqueraient. Ou encore, les personnes qui aident à organiser les élections pourraient simplement agir comme les humains qu’elles sont, oubliant leur clé d’un bureau de vote local et celui-ci doit donc ouvrir plus tard que prévu.

Ce genre de problèmes s’est produit tout au long de l’histoire des élections américaines. Pourtant, les agents électoraux à travers l’Amérique ont toujours organisé des élections présidentielles et comptabilisé avec précision les résultats – et il n’y a aucune raison de croire que cette année sera différente.

Les élections sont un fondement de la démocratie. Ce sont également des exercices humains qui, malgré toutes les lois et règles régissant leur fonctionnement, peuvent parfois sembler compliqués. Elles sont menées par des responsables électoraux et des bénévoles dans des milliers de juridictions à travers les États-Unis, depuis de minuscules townships jusqu’à de vastes comtés urbains comptant plus d’électeurs que certains États n’en ont d’habitants.

Il s’agit d’un système typiquement américain qui, malgré ses imperfections, produit de manière fiable des résultats certifiés qui résistent à un examen minutieux. Cela est vrai même à une époque de désinformation et d’hyperpartisanerie.

« Les choses vont mal tourner », a déclaré Jen Easterlyle directeur de l’Agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures.

Rien de tout cela ne signifiera que l’élection est entachée, truquée ou volée. Mais Easterly a déclaré que les bureaux électoraux doivent être transparents sur les problèmes afin de pouvoir anticiper la désinformation et les tentatives d’exploiter les problèmes de routine comme moyen de saper la confiance dans les résultats des élections.

« En fin de compte, nous devons reconnaître que les choses vont mal tourner. C’est toujours le cas », a déclaré Easterly. « Cela dépendra vraiment de la manière dont les responsables électoraux de l’État et locaux communiqueront sur ces choses qui ne vont pas. »

Il n’y a pas si longtemps, les électeurs américains acceptaient les résultats, même si leur candidat préféré à la présidentielle perdait.

Même en 2000, lorsque 104 millions de voix se sont soldées par une décision de 5 contre 4 de la Cour suprême qui a effectivement fait du républicain George W. Bush le président, son adversaire, le démocrate Al Gore, a rapidement concédé. La république avançait pacifiquement.

Les temps ont radicalement changé depuis.

Internet, les fausses déclarations et un public électoral sensible aux théories du complot sur la fraude électorale généralisée ont changé la donne. La confiance dans le système est faiblenotamment parmi électeurs républicains dont les perceptions ont été façonnées par une constante battement de tambour de mensonges à propos du Élection 2020 par Donald Trumpl’ancien président qui est le candidat républicain au scrutin du 5 novembre.

Lors de ses meetings de campagne, Trump continue de prétendre que la seule façon pour lui de perdre est que l’autre camp truque les élections. En fait, il serait pratiquement impossible pour quiconque de truquer une course à la présidentielle américaine étant donné la nature décentralisée des élections dans le pays, qui sont organisées par des milliers de juridictions électorales municipales ou de comtés.

Ce qui est plus probable, c’est des erreurs simples et les incidents techniques qui surviennent à chaque élection.

« Lorsque les élections sont très serrées et qu’il faut regarder sous le capot, on découvre parfois des problèmes. Ces problèmes sont presque toujours le résultat d’une erreur humaine, d’une incompétence – et non d’un malversation », a déclaré Rick Hasen, expert en droit électoral et professeur à l’Université de Californie à Los Angeles.

« La fraude électorale et la fraude administrative électorale sont actuellement très rares aux États-Unis. Lorsque cela se produit, ce n’est pas si difficile à détecter grâce aux garanties du système.

Méfiance dans les élections est réel et entraîne de graves conséquences. Des mensonges sur les élections de 2020 être truqué était un catalyseur pour le Attaque du 6 janvier 2021 au Capitole.

Cela s’est produit malgré Trump et ses alliés perdre des dizaines de procès visant à annuler sa défaite face au démocrate Joe Biden. Même une commission créée par Trump tandis que le président, chargé d’enquêter sur les élections de 2016 dans l’espoir d’identifier une fraude électorale généralisée, n’en a trouvé aucune. Les unités de police spéciales créées par quelques gouverneurs républicains ont connu un phénomène similaire. les mains vides lorsqu’ils recherchaient une fraude généralisée lors des élections de mi-mandat de 2022.

En plus des affaires judiciaires, celles de Trump procureur général et avis, raconte et vérifications à la présidentielle États du champ de bataille n’a trouvé aucune preuve de fraude généralisée et a affirmé la victoire de Biden.

Cela n’a pas d’importance.

Pas plus tard qu’en 2023, une partie importante des Républicains croyait que Biden n’était pas légitimement éluet les théories du complot électoral ont pris racine dans les communautés de tendance républicaine.

Il serait inexact de dire qu’il n’y a jamais toute fraude associés aux élections. Mais lors des élections de 2020, une enquête d’Associated Press a été menée dans les États du champ de bataille où Trump a contesté sa défaite. trouvé un montant trop petit pour modifier les élections. Dans la plupart des casil s’agissait d’individus agissant seuls, et non dans le cadre d’un grand complot visant à organiser les élections.

« L’histoire des dernières décennies est que les systèmes électoraux aux États-Unis sont très sécurisés », a déclaré Robert Lieberman, professeur de sciences politiques à l’université Johns Hopkins.

Des erreurs fondamentales, qu’elles soient humaines ou techniques.

À Jackson, dans le Mississippi, un problème de vote a été imputé à inexpérience et manque de formation. Dans le comté de Luzerne, en Pennsylvanie, inexpérience était à nouveau le coupable lorsque les bureaux de vote manquaient de bulletins de vote.

Parfois le enveloppes utilisées pour retourner les bulletins de vote postés peut créer des problèmes. Le Département d’État de Pennsylvanie a récemment annoncé sur X qu’en raison des niveaux d’humidité élevés dans une grande partie de l’État, « certains électeurs constatent que l’enveloppe de retour de leurs bulletins de vote par correspondance est déjà scellée ». Il a conseillé aux électeurs de contacter leur bureau électoral local pour prochaines étapes.

Le papier était le coupable dans un comté de Maricopa, en Arizona, en 2022, lorsque les imprimantes de bulletins de vote ont rencontré des problèmes et ont provoqué d’importantes sauvegardes dans les files d’attente des électeurs.

L’une des principales préoccupations à l’approche de l’élection présidentielle de 2024 est la chiffre d’affaires élevé dans les bureaux électoraux à travers le pays, en particulier dans certains champs de bataille présidentiels, a déclaré Edward B. Foley, professeur de droit qui dirige le programme de droit électoral de l’Ohio State University.

Par exemple, avant les élections de mi-mandat de 2022, 10 des 17 comtés du Nevada Il y avait du roulement parmi leurs postes de commis ou d’inscription, qui supervisent le vote.

Menaces et harcèlement de la part de ceux qui croient que les théories du complot électoral ont alimenté l’attrition. Malgré toute la formation que reçoivent les travailleurs électoraux, rien ne remplace l’expérience vécue lors d’un cycle électoral majeur.

Beaucoup de ceux qui sont partis avaient des années, voire des décennies d’expérience. Dans certains cas, ils ont été remplacés par des personnes peu ou pas d’expérienceet qui par moments ont colporté des théories du complot.

« Si vous cherchez quelque chose à surveiller et à craindre », a déclaré Foley, « c’est un endroit. »

Les rédacteurs d’Associated Press Christina A. Cassidy et Ali Swenson ont contribué à ce rapport.

