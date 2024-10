Tout l’équipement de haute technologie que l’armée apporte aux soldats

À mesure que la technologie progresse, l’équipement Les soldats utilisés pour survivre sur le champ de bataille et accomplir leurs missions deviennent plus sophistiqués.

En tant qu’épicentre de tout ce qui concerne l’équipement des soldats, Bureau exécutif du programme-Soldat travaille avec les laboratoires de l’armée et les commandements de recherche et développement pour fournir aux troupes des kits prêts à l’emploi, avec des équipements allant des bottes de soldat au ciblage avancé et à la vision nocturne.

Army Times s’est entretenu avec des experts de Soldat PEO en amont de la réunion et exposition annuelle de l’Association de l’armée américaine de cette année à Washington, DC, sur certains des équipements les plus high-tech qu’ils développent et mettent en service.

Frelon noir

L’armée a déployé plus de 5 000 Frelons noirségalement appelé système Soldier Borne Sensor, dans toute la force depuis 2019, selon Michael Alexander, directeur adjoint du programme pour le capteur.

Le dispositif de reconnaissance à courte portée est un minidrone, un hélicoptère de la taille d’une paume que les troupes peuvent utiliser pour effectuer une reconnaissance rapide ou jeter un coup d’œil à l’intérieur d’un bâtiment.

Les soldats du 1er Bataillon du 508e Régiment d’infanterie parachutiste ont été l’une des premières unités opérationnelles à se déployer avec le minidrone lorsqu’ils les ont emmenés en Afghanistan en 2019, Army Times signalé.

L’armée s’est concentrée sur la fourniture de ces appareils aux équipes de combat des brigades d’infanterie et à certaines unités de soutien telles que la neutralisation des explosifs et munitions, ont indiqué des responsables.

Les soldats de la 25e Division d’infanterie s’entraînent avec le minidrone Black Hornet. (1er Sgt. Lekendrick Stallworth/Armée américaine)

Le service a récemment attribué un accord de production pour une version Phase 2 du minidrone, qui devrait augmenter son endurance de vol et ses performances tout en offrant davantage d’options de charge utile de capteurs.

L’appareil d’origine avait un temps de vol estimé à 25 minutes et pouvait parcourir de 1 000 à 1 500 mètres. FLIR Systems a remporté l’intégralité du contrat de 40 millions de dollars en 2019.

La nouvelle plateforme pourra également fonctionner dans des scénarios de jour et de nuit. La version actuelle comporte deux drones différents, un pour le jour et un pour la nuit, a expliqué Alexander.

Si les développements de la phase 2 réussissent, les responsables prévoient de commencer à mettre en service le minidrone amélioré au cours de l’été 2025.

Module de localisation de cible laser II

Le Laser Target Locator Module II, ou LTLM II, est une version plus petite et plus légère de son prédécesseur que les soldats débarqués utilisent pour cibler les données quelles que soient les conditions météorologiques.

Parachutistes de la Direction des tests aéroportés et des opérations spéciales et de la 82e Division aéroportée testé la nouvelle version du dispositif en 2018 alors que l’armée cherchait à réduire la charge des troupes débarquées.

Depuis la fin des tests, le service a mis en service 6 000 systèmes, a déclaré Mauricio Martinez, directeur adjoint du programme LTLM.

Ces systèmes ont été destinés aux éclaireurs de cavalerie et aux pelotons d’infanterie au sein des équipes de combat des brigades de l’armée, ont indiqué des responsables. À terme, le service prévoit d’acquérir 12 464 systèmes LTLM II.

L’armée a commencé à déployer une version du LTLM qui utilise le code M, un système GPS spécifique à l’armée, plus résistant au brouillage. Le code est la norme de code de navigation pour de nombreux nouveaux systèmes militaires, car le GPS traditionnel est trop vulnérable pour pouvoir s’y fier dans un combat entre pairs.

Le module de localisation de cible laser II est un dispositif de localisation de cible portable capable de fonctionner de jour comme de nuit. (Jason Amadi/Armée américaine)

Système de ciblage des effets articulaires

Le Système de ciblage des effets articulairesou JETS, est un système portable d’observation, de localisation et de désignation de cibles pour une utilisation de jour comme de nuit dans toutes les conditions météorologiques.

Le système fonctionne avec le LTLM pour une acquisition et des frappes rapides de cibles. Le système contient également un module de marquage laser et un module d’angle vertical d’azimut de précision.

Avant la mise en service du système, les soldats débarqués pouvaient prendre en moyenne 15 à 20 minutes pour localiser, identifier et envoyer des informations de ciblage à un tireur.

Grâce au JETS, les soldats peuvent désormais effectuer les mêmes tâches en quelques minutes, selon les experts.

Le système existant pèse moins de 19 livres, soit environ la moitié du poids de son prédécesseur. Les soldats peuvent utiliser la partie portable de 6 livres de l’appareil pour marquer des cibles.

L’armée a commencé à déployer des JETS avec le 75e régiment de Rangers en juillet 2020, a déclaré Martinez. Le service a déployé 278 systèmes, et 498 autres sont en cours.

Le système de ciblage à effets conjoints est un dispositif de ciblage léger et portatif permettant aux soldats d’acquérir, de localiser et d’identifier des cibles. (Jason Amadi/Armée américaine)

PEO Soldier continue d’améliorer le produit. Le bureau a lancé un effort en 2023 pour réduire davantage la taille du module et prévoit d’attribuer un contrat de production initial à faible taux à l’industrie avant la sélection de l’entreprise au cours de l’exercice 2026, ont indiqué des responsables.

Cette version, JETS II, sera également compatible M-code, ont indiqué les experts. Elbit Systems of America et Leonardo DRS sont actuellement en compétition pour le contrat.

Une fois que JETS II sera prêt à être diffusé aux heures de grande écoute, l’armée espère terminer de déployer le total de 3 550 ensembles qu’elle a prévu pour la force.

Batterie STUB

Comme le sait tout soldat qui utilise les nombreux systèmes électroniques de l’armée, il semble que chacun ait son propre type de batterie.

L’Armée s’efforce de relever le défi posé par la diversité des types de batteries d’équipement militaire. Une partie de ce projet est le Petite batterie universelle tactiqueou STUB, programme.

L’armée a annoncé des recherches sur une telle solution en 2021. Le centre C5ISR du commandement de développement des capacités de combat de l’armée américaine développe des prototypes de la batterie.

La petite batterie universelle tactique est une batterie militaire standardisée et rechargeable. (Armée américaine)

Si les tests de ces prototypes réussissent, l’armée pourrait commencer à mettre en service ces batteries universelles dès l’exercice 2025, ont indiqué des responsables.

PEO Soldier étudie également les options de recharge et la gestion de l’énergie, qui s’inscrivent dans un effort connexe mais distinct appelé projet de hub de batterie. Le service examine actuellement deux options commerciales pour le projet de hub, selon Kevin Chu, ingénieur système au sein de l’équipe d’alimentation de PEO Soldier.

Guerrier net

Jusqu’à présent, l’armée a déployé environ la moitié des outils de soldat basés sur les smartphones Nett Warrior.

L’appareil exécuté par logiciel Android fonctionne sur un téléphone Samsung Galaxy S20. Le téléphone est généralement monté sur la poitrine de l’utilisateur pour une référence rapide aux outils de cartographie, aux fonctions de chat et à d’autres besoins de connaissance de la situation.

En 2023, l’Army Software Factory, qui fait partie du Army Future Command, a commencé à ajouter des applications conçues par les soldats et évaluées par l’armée à utiliser sur Nett Warrior via sa « boutique d’applications » Watchtower.

Ces éléments, comme une application permettant de planifier les champs de tir en position de combat ou les mesures de premiers secours médicaux, mettent un outil de résolution de problèmes dans la poche des soldats.

Un soldat vérifie Nett Warrior, qui fournit une connaissance de la situation aux troupes débarquées (Jason Amadi/Armée américaine)

PEO Soldier s’efforce actuellement de réduire la demande d’énergie du système, d’économiser la durée de vie de la batterie et de prolonger les opérations.

L’équipe de développement poursuit également ses travaux sur l’amélioration de la connexion de l’appareil aux flux de drones et à d’autres équipements afin de sensibiliser davantage l’utilisateur.

Alors que PEO Soldier entame l’exercice 2025, il teste le nouveau smartphone à édition tactique Samsung Galaxy S23 en tant que prochain appareil utilisateur final pour Nett Warrior, a déclaré le major Adam Arnold, directeur adjoint du programme pour Nett Warrior.

Lunettes-jumelles de vision nocturne améliorées

Les lunettes-jumelles de vision nocturne améliorées, ou ENVG-B, sont le premier appareil de vision nocturne binoculaire largement utilisé par l’armée.

Pendant des décennies, les soldats de première ligne ont simplement dû faire face aux problèmes de perception de la profondeur présentés par les appareils monoculaires.

L’armée a déployé certains premiers systèmes ces dernières années, mais a lancé le programme ENVG-B – ce qui signifie que l’équipement sera pris en charge dans le cadre de la maintenance, de l’inventaire et du maintien en puissance de l’armée – en septembre 2023.

Depuis lors, le service a déployé environ 4 000 systèmes dans trois équipes de combat de brigades d’infanterie, selon le major Jessica Rolshouse, directrice adjointe du programme ENVG-B.

En novembre, a déclaré Rolshouse, l’armée a prévu que la moitié, soit 2 000, de ces unités en service soient mises hors service pour des mises à niveau. Ceux-ci reviendront dans les équipes de combat des brigades en 2025 avec une batterie longue durée rechargeable pouvant fonctionner jusqu’à 20 heures. Actuellement, le système peut fonctionner pendant moins de huit heures, ou moins de trois heures lorsqu’il est connecté au logiciel Nett Warrior.

Petit fusil optique tactique monté et dispositif d’observation nuit/jour amélioré

Pour les tireurs d’élite, la période des fêtes pourrait apporter quelques cadeaux un peu plus tôt.

C’est parce que PEO Soldier prévoit de déployer son dispositif amélioré d’observation nuit/jour, ou INOD, pour rapprocher les troupes de combat à partir de décembre, a déclaré le major Taylor Macci, directeur adjoint du programme pour le petit fusil optique tactique monté et Sites d’armes familiales-Sniper.

La dernière version de l’INOD a déjà atteint les tireurs d’élite des forces d’opérations spéciales. L’appareil se monte devant le Petit fusil optique tactique existant montéou STORM, optique sur le fusil de précision de précision pour donner aux tireurs une capacité thermique.

Grâce au dispositif thermique INOD, les tireurs peuvent voir à travers la fumée, le brouillard et même certaines barrières lumineuses pour trouver la chaleur de leur cible.

Le Family Weapons Sights-Sniper permet aux soldats de voir les signatures thermiques et de tirer plus loin. (Fred Shear/Armée américaine)

PEO Soldier met également à niveau STORM vers la version STORM II, qui permet aux tireurs de recevoir des informations balistiques dans leur vue dans la lunette du fusil. Comme INOD, STORM II devrait être mis en service en décembre.

Sinon, les tireurs devraient quitter la cible des yeux pour vérifier ces informations sur un appareil distinct. Les conditions atmosphériques sont importantes car les tireurs doivent ajuster le tir en fonction du vent, de la température, de l’humidité et d’autres facteurs.

Il est important de détourner l’œil de la lunette, car la recherche de la cible, qui peut avoir bougé, ralentit encore une fois la capacité des tireurs d’élite à engager une cible et à se déplacer rapidement avant d’être eux-mêmes ciblés.

Le dispositif STORM ajoute un peu moins d’une livre au fusil.

L’armée prévoit actuellement de déployer au moins 6 000 systèmes STORM II et 3 000 systèmes INOD dans l’ensemble de ses forces.