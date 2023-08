Tout le pétrole d’un pétrolier en mauvais état amarré au large du Yémen a été transféré, selon l’ONU

NEW YORK (AP) – Le transfert de plus d’un million de barils de pétrole d’un pétrolier vieillissant amarré au large des côtes du Yémen déchiré par la guerre a été achevé, évitant une catastrophe environnementale, ont annoncé vendredi les Nations Unies.

Dans un communiqué, Farhan Haq, le porte-parole adjoint du secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, a déclaré que l’opération avait empêché « une catastrophe environnementale et humanitaire monumentale ».

Une équipe internationale a commencé à siphonner le pétrole du navire délabré connu sous le nom de SOF Safer le 25 juillet. Tout le pétrole se trouve maintenant à bord d’un pétrolier de remplacement appelé Nautica.

Avant le transfert, le Safer transportait quatre fois plus de pétrole que ce qui avait été déversé lors de la catastrophe de l’Exxon Valdez en 1989 au large de l’Alaska, l’une des pires catastrophes écologiques au monde, selon l’ONU.

Les organisations internationales et les groupes de défense des droits ont mis en garde depuis des années contre le potentiel d’un déversement ou d’une explosion impliquant le pétrolier, qui n’a pas été entretenu et a de l’eau de mer dans son compartiment moteur et des tuyaux endommagés.

Il est amarré à 6 kilomètres (3,7 miles) des ports yéménites de Hodeida et de Ras Issa sur la mer Rouge occidentale, une zone stratégique contrôlée par les rebelles houthis soutenus par l’Iran qui sont en guerre avec le gouvernement yéménite internationalement reconnu.

Les parties belligérantes se sont accusées d’avoir bloqué une opération de sauvetage pour retirer le pétrole jusqu’à ce qu’une initiative dirigée par l’ONU réussisse à accéder au navire et à collecter des fonds auprès de donateurs internationaux.

Le transfert marque une étape importante dans un plan qui, selon l’ONU, a maintenant besoin de fonds supplémentaires pour transporter le pétrole et déplacer le SOF Safer.

Les États-Unis se sont félicités de la nouvelle du succès de l’opération et ont appelé les autres pays à apporter leur contribution pour mener à bien le travail.

« L’ONU a un besoin urgent du soutien financier de la communauté internationale et du secteur privé pour combler le déficit de financement restant de 22 millions de dollars nécessaire pour terminer le travail et faire face à toutes les menaces environnementales restantes », a déclaré le secrétaire d’État américain Anthony Blinken.

Le pétrolier, un navire de fabrication japonaise construit dans les années 1970, a été vendu au gouvernement yéménite dans les années 1980 pour stocker pour l’exportation jusqu’à 3 millions de barils pompés dans les champs pétrolifères de la province de Marib, dans l’est du Yémen. Le navire mesure 360 ​​​​mètres (1 181 pieds) de long avec 34 réservoirs de stockage.

La guerre civile ruineuse du Yémen a commencé en 2014 lorsque les rebelles houthis soutenus par l’Iran se sont emparés de la capitale de Sanaa et d’une grande partie du nord du Yémen et ont forcé le gouvernement à l’exil. Une coalition dirigée par l’Arabie saoudite, comprenant les Émirats arabes unis, est intervenue l’année suivante pour tenter de rétablir le gouvernement internationalement reconnu au pouvoir.

The Associated Press