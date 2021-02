Tout le personnel sportif limogé alors que le club établit un record indésirable en Bundesliga

Les problèmes de Schalke se sont poursuivis dimanche alors qu’ils ont limogé la direction de leur première équipe pour devenir le premier club de l’histoire de la Bundesliga avec cinq entraîneurs différents en une saison.

Après la défaite 5-1 de samedi à Stuttgart, la pire équipe de Bundesliga en plus de 50 ans a pris des mesures dramatiques dans une tentative désespérée d’arrêter la chute libre vers une première relégation depuis 1988.

« Dimanche, Schalke 04 a limogé l’entraîneur-chef Christian Gross et son assistant Rainer Widmayer », a indiqué un communiqué du club.

« Le responsable de l’équipe Sascha Riether et Werner Leuthard, responsable de la performance, ont également été libérés. Le conseil de surveillance a également décidé lors d’une conférence téléphonique de licencier Jochen Schneider, le responsable du sport et de la communication, avec effet immédiat. »

Peter Knabel, entraîneur et directeur de l’académie des jeunes de Schalke, prendra la direction sportive du club, tandis qu’un nouvel entraîneur n’a pas encore été nommé.

Le prochain entraîneur sera le cinquième du club de la saison après David Wagner, Manuel Baum, Huub Stevens et Gross. Il s’agit d’un record dans l’histoire de près de 60 ans de la Bundesliga, avec le record de quatre entraîneurs différents détenus par plusieurs clubs, dont Hambourg et Hertha Berlin.

« Les décisions prises aujourd’hui sont devenues inévitables après les résultats décevants contre Dortmund et Stuttgart », a déclaré Jens Buchta, le chef du conseil de surveillance. « Il ne faut pas tourner autour du pot: la situation sportive est évidente. C’est pourquoi il faut penser à l’avenir. à la nouvelle saison avec chaque décision du personnel que nous prenons maintenant. «

Buchta n’a été promu au poste qu’après le départ du chef de club de longue date, Clemens Tonnies, l’été dernier après avoir fait des remarques racistes en 2019. Avec neuf points en 23 matchs, Schalke a suivi Arminia Bielefeld de neuf points en éliminatoires de relégation.

Les Royal Blues doivent radicalement changer leur saison pour rester dans les 11 matches restants, aucune équipe de Bundesliga ne parvenant jamais à maintenir un tel record après 23 matchs.

Schalke accueille Mayence vendredi. Les visiteurs ont 17 points, mais un match en main. Contrairement à leur opposition implosante, Mayence a réussi à combler l’écart lors de leurs cinq derniers matchs.

Également sur sept points après la première moitié de la saison, ils ont récolté 10 points en cinq matchs sous la nouvelle direction qui comprend l’ancien dirigeant de Schalke, Christian Heidel, qui est revenu au club après avoir quitté les Royal Blues début 2019.

Christian Gross n’a pas réussi à arrêter la glissade de Schalke. Photo par Alex Grimm / Getty Images

Vendredi soir, des rapports ont révélé que les chefs d’équipe Sead Kolasinac, Shkodran Mustafi et Klaas-Jan Huntelaar, tous signés dans la fenêtre de transfert d’hiver, avaient appelé au limogeage de Gross, qui était sorti de sa retraite pour reprendre Schalke tardivement. Décembre. Ils n’étaient apparemment pas satisfaits du fait que l’entraîneur suisse ait mélangé les noms lors des réunions d’équipe ainsi que de sa routine d’entraînement.

Sous son règne, le club a évité d’égaler le record historique de Tasmanie Berlin de 31 matches de championnat consécutifs sans victoire en battant Hoffenheim 4-0 le mois dernier. Cependant, ils n’ont réussi à ramasser que deux nuls lors des neuf matchs suivants au cours desquels ils ont marqué quatre buts et en ont concédé 23.

Avant leur défaite 4-0 à domicile contre le Borussia Dortmund dans ce qui pourrait s’avérer être le dernier Revierderby, Le plus grand derby d’Allemagne, depuis de nombreuses années, Schalke ultras a rendu visite à l’hôtel de l’équipe.

Ils ont exigé des explications des joueurs et des dirigeants et se sont également moqués de l’exécutif sportif Schneider, suggérant qu’au lieu du service médical, l’homme de terrain a effectué les soins médicaux de Huntelaar avant son retour d’Ajax. La légende du club, âgée de 37 ans, n’a disputé que 10 des 630 minutes possibles depuis sa réintégration et a raté six des sept matchs en raison d’une blessure.

L’implosion de dimanche n’est pas la première à Schalke ce trimestre. Plus tôt cette saison, ils ont limogé leur directeur technique, suspendu deux joueurs, Nabil Bentaleb et Amine Harit, de la première équipe – tous deux sont revenus depuis – et se sont séparés d’un troisième joueur, Vedad Ibisevic, qui a rejoint avant le début de la saison.

Schalke était bien placé pour se battre pour une place en Ligue des champions lors de la saison 2020-21, mais leur chute depuis lors a été sans précédent. Ils ont remporté deux de leurs 44 derniers matchs et en ont perdu 26, totalisant plus de défaites que de buts. Ils ont marqué 25 et en ont concédé 98.

Pour aggraver les choses, au milieu de la pandémie de coronavirus, la situation financière déjà critique du club s’est aggravée, mais le club a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il serait en mesure de financer un an en deuxième division.