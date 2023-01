“Tout le monde voudra celui-là”: quelle est la prochaine étape pour Big Ten après le départ de Kevin Warren?

Bryan Fischer Écrivain de football universitaire

SAN ANTONIO – Trois jours seulement après le match de championnat national, il était censé y avoir un passage de flambeau soigneusement organisé dans l’athlétisme universitaire.

Peu de temps après que le président sortant de la NCAA, Mark Emmert, se soit incliné lors de son dernier discours lors de la convention annuelle de l’organisation, le nouveau dirigeant Charlie Baker s’est officiellement présenté à une foule d’administrateurs qui se sont rendus dans le centre du Texas pour discuter de l’avenir des sports universitaires.

En quittant l’adresse – et dans les heures qui ont précédé – cependant, ce n’était ni Baker ni Emmert dont les directeurs sportifs, les commissaires et de nombreux délégués scolaires discutaient alors que leur attention se tournait rapidement vers des questions plus urgentes. En fait, l’attention s’est concentrée sur une figure beaucoup plus puissante de l’entreprise croissante au cœur de la convention et sur un transfert qui a eu lieu jeudi qui était beaucoup plus sismique.

“Oh, hé, prochain commissaire des Big Ten !” certains plaisantaient entre eux, un refrain répété plusieurs fois dans les couloirs du Henry B. Gonzalez Convention Center.

« Alors, comment trouvez-vous Chicago ? » une poignée d’autres ont posé à leurs pairs au milieu d’un chœur de rires.

Alors que les commentaires qui ont circulé autour de la convention de la NCAA étaient pour la plupart faits pour plaisanter, ils ont coupé la grande nouvelle du jour selon laquelle les Bears de Chicago avaient nommé le commissaire des Big Ten, Kevin Warren, le nouveau président et chef de la direction de la franchise.

Même si des rapports et plusieurs allusions sournoises avaient été abandonnés dans les jours précédant la nouvelle année, de nombreux responsables de l’athlétisme universitaire qui ont parlé à FOX Sports cette semaine ont haussé les sourcils en entendant les nouvelles officielles, bien que personne ne semble totalement étonné – en dehors du la rapidité avec laquelle cela se produit moins de deux semaines en 2023.

“Je ne suis pas surpris”, a déclaré un commissaire du FBS. “Ça a toujours été son monde.”

Mais Warren, qui est bien connu dans les cercles de la NFL à travers des séjours avec le St. Louis Rams, Detroit Lions et, plus particulièrement, les Vikings du Minnesota, laissent les Big Ten en bonne forme.

Après être entré dans le Big Ten en tant qu’étranger en 2020, il a été contraint de naviguer immédiatement dans la pandémie et l’arrêt du sport qui a suivi. Mais au cours de son mandat, il a aidé à concevoir les ajouts de l’USC et de l’UCLA aux rangs du Big Ten l’été dernier – parmi les mouvements les plus étonnants depuis la création de la conférence. Cela a non seulement donné à la ligue une tête de pont occidentale, mais a étendu son empreinte d’un océan à l’autre et a sécurisé les trois principaux marchés médiatiques (New York, Los Angeles et Chicago) sous la bannière Big Ten.

Plus tard, Warren a accompli la tâche pour laquelle il avait été principalement embauché en négociant l’accord de droits médiatiques le plus riche de l’histoire de l’athlétisme universitaire. Déjà l’une des conférences les plus sûres financièrement, les 16 membres se partageront bientôt plus de 1,2 milliard de dollars par an et apparaîtront sur un nombre extraordinaire de fenêtres de diffusion dans une veine similaire à son domicile précédent (et maintenant futur) à la NFL.

Ensuite, il y a la prochaine extension des éliminatoires de football universitaire, que le commissaire du Big Ten a fait partie intégrante de la mise en forme, car les choses passeront de quatre équipes à 12 à partir de la saison 2024. Lundi à Los Angeles, selon des sources dans la salle, Warren semblait encore fortement investi dans le processus de déroulement avant de prendre officiellement le poste des Bears, de présider des réunions et de mener des discussions animées avec les présidents, les chanceliers, les autres commissaires et le directeur sportif de Notre Dame, Jack. Swarbrick sur les détails entourant la structure des séries éliminatoires.

Warren laisse également derrière lui un héritage en tant que premier, et jusqu’à présent le seul, commissaire noir d’une conférence Power 5. Il a également dirigé personnellement plusieurs joueurs, entraîneurs et administrateurs du Big Ten lors d’un voyage à Selma et Montgomery, en Alabama, pour en savoir plus sur le mouvement des droits civiques, et a placé la diversité, l’équité et l’inclusion au cœur d’un certain nombre d’initiatives de la ligue.

Alors, oui, le Big Ten est en bonne place, après avoir émergé de la pandémie turbulente avec un avenir qui semble sûr, lucratif et convaincant pour à peu près toutes les universités au-delà de quelques privilégiés qui scandent SEC à la fin des jeux.

Ce qui a été déclenché maintenant, cependant, est un torrent de spéculations sur qui obtiendra l’un des emplois les plus convoités (et les plus puissants) dans le sport. Une grande partie des bavardages à l’extérieur des salles de réunion du comité et des nombreux restaurants le long du Riverwalk en dehors de la convention de la NCAA a été moins sur ce que Warren a accompli ou sa perte pour la ligue, mais plutôt sur qui occupe ensuite la chaise.

“Tout le monde voudra celui-là”, a déclaré un directeur sportif de Power 5 ayant de l’expérience dans le Big Ten. “Tout le monde.”

Il est trop tôt pour déterminer si ce sera vraiment le cas, mais le sentiment n’est pas trop loin.

Les spéculations se sont immédiatement concentrées sur le commissaire de l’ACC, Jim Phillips, un natif de Chicago qui a passé des années dans le Northwestern voisin et a terminé deuxième de Warren dans la recherche initiale pour remplacer Delany. Il reste très apprécié tout au long de l’empreinte des Big Ten et a récemment terminé un passage en aidant à façonner l’avenir des sports collégiaux au sein du comité de transformation de la Division I.

Lorsqu’il a été contacté, Phillips a souri et a refusé de commenter une telle conjecture.

D’autres, tels que le directeur sportif de l’État de l’Ohio, Gene Smith, le vice-président de l’État de l’Arizona, Chris Howard, la commissaire de la Patriot League, Jennifer Heppel, et de nombreux autres noms liés aux Big Ten, se retrouveront liés à l’ouverture très recherchée au cours des deux prochains mois.

Cela dit, ce n’est pas une promenade complète dans le parc étant donné les temps difficiles que presque tout le monde sous la grande tente de la NCAA semble affronter.

Le nom, l’image et la ressemblance restent un sujet de préoccupation ; l’association est aux prises avec plusieurs poursuites judiciaires majeures et un examen holistique de l’ensemble de l’entreprise est toujours en cours. Ajoutez à cela les détails continus qui doivent encore être réglés sur l’expansion de la CFP, un nouveau calendrier de football et un modèle de recrutement à venir, ainsi que les modifications futures du portail de transfert et l’augmentation des coûts liés au bien-être des étudiants-athlètes, et c’est beaucoup.

Du bon côté, le prochain commissaire des Big Ten aura beaucoup de temps avant de devoir s’inquiéter d’un nouvel accord avec les médias et, probablement, de l’expansion de la conférence. Au lieu de cela, écouter et apprendre à connaître la nouvelle circonscription sera une priorité, et beaucoup de temps leur sera accordé pour y parvenir. De plus, l’écart entre ce que les Iowas et les Michigan de la ligue retirent des distributions de la conférence continuera de s’élargir et fournira un coussin de trésorerie croissant par rapport à ceux des autres conférences ou de leur propre région.

C’est également encourageant pour les Big Ten et un autre témoignage de ce qui s’est passé pendant le bref mandat de Warren qui, au milieu de tant de changements en cours dans l’athlétisme universitaire, c’était la phase de sortie rapide laissée par un étranger autrefois inconnu qui a tous les initiés parler cette semaine.

Bryan Fischer est un écrivain de football universitaire pour FOX Sports. Il couvre l’athlétisme universitaire depuis près de deux décennies dans des points de vente tels que NBC Sports, CBS Sports, Yahoo! Sports et NFL.com entre autres. Suivez-le sur Twitter à @BryanDFischer.

