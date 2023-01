Tout le monde veut votre adresse e-mail. Réfléchissez à deux fois avant de le partager.

Une technologie qui gagne du terrain est un cadre publicitaire appelé Unified ID 2.0, ou UID 2.0, qui a été développé par le Trade Desk, une société de technologie publicitaire à Ventura, en Californie.

Supposons, par exemple, que vous magasinez sur un site Web de baskets en utilisant l’UID 2.0 lorsqu’une invite apparaît et vous demande de partager votre adresse e-mail et d’accepter de recevoir des publicités pertinentes. Une fois que vous avez entré votre email, UID 2.0 le transforme en un jeton composé d’une chaîne de chiffres et de caractères. Ce jeton voyage avec votre adresse e-mail lorsque vous l’utilisez pour vous connecter à une application de streaming sportif sur votre téléviseur qui utilise l’UID 2.0. Les annonceurs peuvent lier les deux comptes en fonction du jeton, et ils peuvent vous cibler avec des publicités de baskets sur l’application de streaming sportif, car ils savent que vous avez visité le site Web de baskets.

Étant donné que votre adresse e-mail n’est pas révélée à l’annonceur, l’UID 2.0 peut être considéré comme une avancée pour les consommateurs par rapport au suivi traditionnel basé sur les cookies, qui permet aux annonceurs d’accéder à votre historique de navigation détaillé et à vos informations personnelles.

“Les sites Web et les applications demandent de plus en plus l’authentification des e-mails, en partie parce qu’il doit y avoir un meilleur moyen pour les éditeurs de monétiser leur contenu qui soit plus centré sur la confidentialité que les cookies”, a déclaré Ian Colley, directeur marketing du Trade Desk, dans un e-mail. “Internet n’est pas gratuit, après tout.”

Cependant, dans une analyse, Mozilla, l’organisation à but non lucratif qui fabrique le navigateur Web Firefox, a qualifié l’UID 2.0 de “régression de la confidentialité” car il permettait le type de comportement de suivi que les navigateurs Web modernes étaient conçus pour empêcher.

Il existe des moyens plus simples pour les sites Web et les applications de suivre votre activité Web via votre adresse e-mail. Un e-mail peut contenir votre prénom et votre nom, et en supposant que vous l’utilisiez depuis un certain temps, les courtiers en données ont déjà compilé un profil complet de vos intérêts en fonction de votre activité de navigation. Un site Web ou une application peut télécharger votre adresse e-mail dans la base de données d’un courtier en publicité pour faire correspondre votre identité à un profil contenant suffisamment d’informations pour vous proposer des publicités ciblées.

En fin de compte, si vous vous demandez pourquoi vous continuez à voir des publicités pertinentes malgré la montée en puissance des outils de confidentialité qui combattent le suivi numérique, c’est en grande partie parce que vous partagez toujours votre adresse e-mail.