Tout le monde veut la finale de l’Inde contre le Pakistan dans la Coupe du monde T20. L’univers peut-il faire en sorte que cela se produise ?

Le Pakistan a atteint la finale d’une Coupe du monde T20 après une attente de 13 longues années après avoir été éliminé lors de son édition 2022. Avec les alarmes d’élimination retentissantes dès le début, l’équipe de Babar Azam a fait preuve d’un caractère et d’un courage immenses par la suite. Trois victoires consécutives plus tard et une victoire choquante des Pays-Bas sur l’Afrique du Sud ont ouvert la voie à la marche de l’Armée verte vers la demi-finale mercredi.

Les ouvreurs pakistanais Babar Azam et Mohammad Rizwan ont annoncé leur arrivée en demi-finale contre la Nouvelle-Zélande avec un bang alors que le célèbre duo a tiré à l’unisson en un siècle, chacun frappant un demi-siècle pour jeter les bases d’une victoire à sept guichets. . Babar est sorti après avoir atteint 53 tandis que Rizwan en a fait 57 alors que le Pakistan a chassé 153 en 19,1 overs pour effectuer un revirement remarquable.

Les chances de Pak de se qualifier (et encore moins de gagner la compétition) étaient de 3% alors qu’ils étaient 43 pour 4 contre SA, nécessitant de gagner ce match, Ned a battu SA et Pak a battu Ban. Moins d’une semaine plus tard, ils sont en finale et en ont remporté quatre de suite. Je crois que je devrais dire ‘Qudrat ka Nizzam’. #T20WorldCup – Freddie Wilde (@fwildecricket) 9 novembre 2022

Tout le monde veut que l’Inde verrouille les cornes avec la finale de la Coupe du monde au Pakistan maintenant. Le seul obstacle ? La deuxième demi-finale où le XI de Rohit Sharma affrontera l’Angleterre jeudi.

Assisterons-nous à un autre crack d’un concours entre les grands rivaux? Restez à l’écoute de ces mèmes.

nous avons fait notre part pour la finale indvpak, à vous padosiyon ! – nma (@namaloomafraaad) 9 novembre 2022

Tout le monde croit ind vs pak final pendant ce temps l’Angleterre : pic.twitter.com/wanpcR4nZ5 — Dipanshu (@dipanshudaga) 9 novembre 2022

ICC soigneusement scripté pour la finale IND vs PAK sera comme : pic.twitter.com/VsrYysaAA2 – Rudracasme (@ Rudra7102) 9 novembre 2022

Le Pakistan en finale de la coupe du monde T20,

Pouvons-nous voir une autre finale Ind vs Pak pic.twitter.com/x1xMrQ7b5c – Dr Vineet (@vineet4v) 9 novembre 2022

Tellement excité pour un autre Ind vs Pak ?

Félicitations Pakistan. #T20Iworldcup2022 pic.twitter.com/vHemqYd15I — Zafar Saïfi (@ZafarSaïfii) 9 novembre 2022

L’Angleterre publie la configuration de l’ICC pour la finale Ind vs Pak pic.twitter.com/M2Geq6vsIr — Prince (@Prince8bx) 9 novembre 2022

Le Pakistan est le plus susceptible de gagner le match aujourd’hui. Encore une fois, l’Angleterre cherchera à séparer l’Inde et le Pakistan.#PakvsNz – Shridhar V (@iimcomic) 9 novembre 2022

équipe aik afrique du sud se haar ke tournoi humain se bahar ker rahi thay, unse pehle hum final mai puhanchay huay hain. Haan bhai padosiyon ? – nma (@namaloomafraaad) 9 novembre 2022

En Finale !!

Inde Pakistan pic.twitter.com/HI5PGcBa6a — Stuti (@Sam0kayy) 9 novembre 2022

Après avoir choisi de battre en premier, la Nouvelle-Zélande a perdu ses deux ouvreurs à l’intérieur du Powerplay, puis le dangerman, Glenn Phillips, est tombé à bon compte. Kane Williamson et Daryl Mitchell ont ensuite mené la reprise avec un partenariat de 68 courses avant d’être séparés. Williamson a été licencié sur 46 mais Mitchell est resté invaincu sur 53 sur 35 pour pousser la Nouvelle-Zélande à un décent 152/4 au Sydney Cricket Ground. Cependant, le Pakistan a pris un superbe départ avec sa paire d’ouverture ajoutant 105 points. Mohammad Haris a ensuite frappé 30 sur 26 pour mettre fin aux espoirs de la Nouvelle-Zélande.

