Comme les deux vaccins Covid-19 en attente d’approbation aux États-Unis nécessitent deux doses, les Américains recevront une « carte de vaccin » pour les suivre, ont déclaré aux journalistes des organisations à but non lucratif travaillant avec le gouvernement sur le programme.

«Tout le monde recevra une carte écrite qu’il pourra mettre dans son portefeuille pour lui dire ce qu’il avait et quand sa prochaine dose est due.» Le Dr Kelly Moore, directeur associé de la Coalition d’action pour l’immunisation, a déclaré jeudi à CNN.

Faisons d’abord la chose simple et facile. Tout le monde y parviendra.

Voici la carte que vous obtiendrez lorsque vous recevrez éventuellement le vaccin Covid-19. Tout le monde recevra une carte "ils peuvent mettre dans leur portefeuille qui leur dira ce qu’ils ont eu et quand leur prochaine dose est due," dit le Dr Kelly Moore de la Coalition d’action pour l’immunisation. https://t.co/pLj8YnH02T pic.twitter.com/66CIDc246T – CNN (@CNN) 3 décembre 2020

L’IAC est une organisation à but non lucratif qui travaille avec les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) pour promouvoir les vaccinations depuis 1994. Moore a ajouté que de nombreux endroits demanderont aux patients de donner volontairement leur numéro de téléphone portable, afin qu’ils puissent obtenir un SMS quand leur prochaine dose est due .

Chaque vaccin administré sera signalé au registre de vaccination de l’État, afin que les cliniques puissent vérifier dans la base de données si les patients ont reçu leurs vaccins. Ils seront également signalés au CDC, selon Claire Hannan de l’Association of Immunization Managers, une autre organisation à but non lucratif travaillant avec les autorités sanitaires.

Les cartes faisaient partie des « kits de vaccination » Covid-19 représentés sur les photos publiées mercredi par le Pentagone, qui a été chargé par l’administration Trump de distribuer les vaccins à travers les États-Unis.

L’existence de cartes de vaccination à délivrer à tout le monde et de bases de données pour les suivre a provoqué un certain malaise chez les Américains, certains spéculant qu’il s’agissait d’une nouvelle étape dans la répression des libertés civiles sous le couvert de la lutte contre la pandémie.

Pour tout le monde toujours convaincu que «ce n’est qu’un masque» et que le vaccin ne sera pas obligatoire. Combien de temps avant de dire que la carte papier est dangereuse et qu’elle doit être numérique, liée à la monnaie? https://t.co/hUaWlwRKtd – Fatigué des arrêts (@tired_fighting) 3 décembre 2020

D’autres se sont demandé pourquoi une carte de vaccin était acceptable, mais pas la pièce d’identité de l’électeur – ou l’inverse.

Pourquoi le droit satisfait-il aux exigences d’identification de l’électeur mais pas aux cartes de vaccination? Allez au fond de celui-là et tout le château de cartes s’effondre. – Fred Harding (@OPCGhost) 3 décembre 2020

Pfizer et Moderna attendent l’approbation du gouvernement pour leurs vaccins. Selon le moment où cela se produit, les premières doses peuvent être officiellement expédiées dès le 15 décembre, selon Operation Warp Speed, le programme de vaccination de l’administration Trump. Cependant, les expéditions massives du vaccin Pfizer ont déjà commencé avant l’approbation, les injections auraient été « Pré-positionné » dans les entrepôts à proximité des hôpitaux.

Moncef Slaoui, le conseiller en chef du programme, a déclaré mercredi que 100 millions d’Américains – près d’un tiers du pays – pourraient être vaccinés contre le coronavirus d’ici février.

