« Tout le monde va bien » après une tentative d’effraction dans la maison de Reggie Bush, ancien vainqueur du Heisman de l’USC

L’ancien running back de l’USC et vainqueur du trophée Heisman 2005, Reggie Bush, a été victime d’une tentative d’effraction mardi soir, a déclaré la police à la police. Los Angeles Times mercrediSelon un rapport de police obtenu par le Times, trois hommes habillés en noir ont brisé une fenêtre de la maison de Bush mais sont partis avant l’arrivée de la police. Aucun objet n’a été volé au domicile de Bush au cours de cette tentative.

« Tout le monde est en sécurité », a déclaré Bush dans un message texte adressé au Times.

Bush a remporté le trophée Heisman en totalisant 2 200 yards de mêlée et 18 touchdowns en 2005. Cet honneur lui a été retiré en 2010 après qu’une enquête de la NCAA a révélé qu’il avait reçu des avantages inadmissibles pendant son séjour avec les Trojans.

Cependant, une fois que la NCAA a révisé sa politique en matière de nom, d’image et de ressemblance en 2021, une pression a été exercée pour que le Heisman Trophy Trust annule la décision. Il a été réintégré et réintroduit comme le septième vainqueur du Heisman de l’USC le 24 avril de cette année.

« Je suis reconnaissant d’avoir été à nouveau reconnu comme lauréat du trophée Heisman », a déclaré M. Bush aux journalistes après la cérémonie. « Cette réintégration n’est pas seulement une victoire personnelle, mais aussi une validation des efforts inlassables de mes partisans et de mes défenseurs qui m’ont soutenu tout au long de ce parcours ardu. »

Bush a été deux fois All American, deux fois champion national AP, lauréat du prix Doak Walker et du prix Walter Camp à l’USC. Son maillot n° 5 a été retiré par le programme. Après sa carrière universitaire, il a été sélectionné n° 2 au classement général par les Saints de la Nouvelle-Orléans où il était un retourneur de punt All-Pro et Super Bowl champion. Son NFL sa carrière comprend des arrêts avec les Dolphins de Miami, les Lions de Détroit, les 49ers de San Francisco et les Bills de Buffalo avant sa retraite en 2017.