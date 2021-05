«  Tout le monde sur le pont  » pour éviter les perturbations, déclare le secrétaire au Commerce

Les réservoirs de stockage se tiennent à la jonction de Pelham Colonial Pipeline Co. et parc de réservoirs à Pelham, Alabama, États-Unis, le lundi 19 septembre 2016.

La secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, a déclaré dimanche que le gouvernement fédéral s’efforçait d’éviter les perturbations d’approvisionnement après que Colonial Pipeline, l’exploitant du plus grand pipeline de carburant du pays, ait suspendu temporairement toutes ses opérations en raison d’une attaque de ransomware vendredi.

« C’est ce dont les entreprises doivent maintenant s’inquiéter », a déclaré Raimondo lors d’une interview sur CBS « Face the Nation ». « Malheureusement, ces types d’attaques sont de plus en plus fréquents. Ils sont là pour rester. »

Le président Joe Biden a été informé de l’attaque du ransomware et le FBI a déclaré qu’il travaillait en étroite collaboration avec Colonial Pipeline et des partenaires gouvernementaux pour remédier à la situation.

Le ministère de l’Énergie surveille les impacts potentiels sur l’approvisionnement en carburant et la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency du Department of Homeland Security se coordonne avec l’entreprise.

Colonial Pipeline a déclaré avoir appris vendredi qu’il « avait été victime d’une attaque de cybersécurité » et avait depuis fermé 5500 miles de pipeline qui transportent près de la moitié de l’approvisionnement en carburant sur la côte Est, faisant craindre des pénuries ponctuelles d’essence, de diesel et de jet le carburant.

« C’est un effort de tous les mains sur les ponts en ce moment », a déclaré Raimondo. « Nous travaillons en étroite collaboration avec l’entreprise, les autorités nationales et locales pour nous assurer qu’ils reprennent leurs activités normales le plus rapidement possible et qu’il n’y ait pas de perturbations d’approvisionnement. »