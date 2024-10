Tout le monde semble détester le nouveau logo de la Nottingham Building Society – même l’acteur officiel de la ville, Robin des Bois.

Pendant des décennies, la Nottingham Building Society a maintenu un lien visuel fort avec sa ville natale sous la forme d’un logo représentant l’image emblématique de Robin des Bois, identifiable par son bycocket. Le légendaire prince des voleurs reste une partie de l’identité de la ville des Midlands et une grande attraction touristique.

Mais les temps ont changé. La société de construction (un peu comme une coopérative de crédit pour les lecteurs américains) n’opère plus uniquement dans le Nottinghamshire, mais compte plusieurs succursales dans les comtés voisins. Et je présume qu’elle ne vole pas non plus ses clients les plus riches pour donner aux pauvres. En conséquence, il a été décidé qu’il était temps de retirer Robin des Bois de son identité de marque et de le remplacer par… un gribouillis. Sans surprise, il y a un tollé tout-puissant (un des meilleurs logos, ce n’est pas le cas).

les logos de la Nottingham Building Society avant et après (Crédit image : Nottingham Building Society)

Le changement de marque de la Nottingham Building Society comprend un nouveau nom (il s’agit à nouveau de « Building Society »), de nouvelles couleurs de marque et un nouveau ton de voix. Il existe également une police sur mesure basée sur le nouveau logo. Mais c’est inévitablement ce logo qui retient le plus l’attention. C’est clairement censé être un N, mais nous ne savons pas s’il y a une raison à cette forme de boucle inhabituelle.

Sur son site Internet, la société déclare : « Nous avons mélangé notre riche histoire avec une touche moderne. Nous voulons refléter la société telle qu’elle est aujourd’hui. Pour nous, cela signifie défendre l’inclusivité et célébrer la diversité financière. Considérez cela comme un éclat, mais pour une société qui bâtit, qui change pour s’assurer que nous sommes nouveaux et pertinents pour les membres actuels et futurs.

Mais beaucoup de gens à Nottingham ne semblent pas accepter cette recommandation et la considérer comme une « lueur d’espoir », mais plutôt comme un ennui. Cela inclut même l’acteur officiel de la ville, Robin des Bois. Ade Andrews joue le rôle de Robin des Bois auprès des touristes de la ville depuis plus de 30 ans et anime le spectacle primé Visite de la ville de Robin des Bois.

« Triste jour où une entreprise de la vieille école de Nottingham, avec une philosophie de famille, de tradition et de construction d’un avenir meilleur, change son logo emblématique en un gribouillage d’enfant absurde et ridicule », a-t-il écrit sur X, anciennement Gazouillement.

Dans une interview pour GB News (ci-dessous), il a décrit Robin des Bois comme un symbole d’espoir et d’un monde meilleur. « Il y a beaucoup de bons sentiments à propos de Robin des Bois : la parenté, la famille, la tradition, les fondations d’un avenir meilleur », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, certains clients et résidents de Nottingham restent déconcertés par le nouveau design. Certains pensent que cela ressemble au logo Vine en miroir. D’autres ne savent pas ce que cela est censé représenter.

« Qu’est-ce que c’est censé être, que représente-t-il et que dit-il sur l’entreprise ? » une personne a demandé sur Facebook. « Cela ressemble à un bout de tuyau tordu – qu’est-ce que c’est ? » » demanda quelqu’un d’autre. « Si vous voulez que quelqu’un s’occupe de votre argent et de vos finances, vous voulez quelqu’un de fiable et sûr, pas moderne et prenant des risques », selon un autre avis.

J’ai récemment été séduit par l’idée d’une typographie illisible dans la conception de logos, mais je dois admettre que cela semble choquant pour une marque patrimoniale avec un lien local profondément enraciné. Certaines personnes décrivent le logo comme une victime du « réveil », ce qui est clairement un non-sens. Robin des Bois est une icône éveillée. Le prince du réveil, si vous voulez.

Nottingham a utilisé le mot « inclusif » dans son communiqué de presse, mais il n’a pas affirmé que Robin des Bois n’était pas inclusif. Au contraire, c’est le contraire : le logo a été abandonné en raison de l’obsession du capitalisme tardif pour la jeunesse et la nouveauté et de la demande incessante de changement pour le simple plaisir du changement. La société du bâtiment a tout à fait raison de dire que la société évolue, et il est parfois nécessaire d’avoir une nouvelle identité visuelle pour éviter qu’une marque ne devienne vieille et figée, mais c’est un changement qui décourage une grande partie du public principal de la marque.

