Tout le monde sauf alors que je meurs affirme que leur tournée européenne est terminée-ski

Alors que nous attendons de savoir exactement quel est le statut au sein du camp As I Lay Dying suite aux départs du bassiste et chanteur clair Ryan Neff, du tour manager Alex Kendrick, du guitariste et ancien membre d’Unearth Ken Susi et du batteur Nick Pierce, il semble que leur la tournée européenne prévue est également partie en fumée.

Dans des annonces séparées sur leurs pages de réseaux sociaux respectives, les groupes de soutien prévus pour la tournée, Ov Sulphur, Caliban et Decapitated, ont tous révélé que la tournée attendue à travers l’Europe était bel et bien morte. Tout cela n’est qu’une autre facette du shitshow en cours qui entoure la version revitalisée de As I Lay Dying de Tim Lambesis.

Citant « des circonstances indépendantes de notre volonté », Decapitated a déclaré qu’il prévoyait une nouvelle tournée à la suite de ce qui s’est passé.

« Nous avons le regret de vous informer qu’en raison de circonstances indépendantes de notre volonté, la prochaine tournée a été annulée. « Nous sommes vraiment désolés pour tous nos fans qui avaient prévu de venir à ces spectacles et qui ont déjà acheté des billets. « Préparez-vous pour une nouvelle tournée incroyable qui arrive – nous avons hâte de nous rattraper ! « Restez à l’écoute des mises à jour et merci pour votre soutien ! « Les billets peuvent être remboursés à votre point d’achat. »

De la même manière, Caliban semblait déçu par les « nouvelles difficiles », affirmant que cela était « complètement hors de notre contrôle » et qu’ils essayaient de « arranger les choses ».

« C’est le cœur lourd que nous devons partager une dure nouvelle. Comme beaucoup d’entre vous l’ont déjà entendu, notre prochaine tournée avec As I Lay Dying a été annulée. « Croyez-nous quand nous disons que cela était complètement hors de notre contrôle. « Nous savons à quel point vous l’attendiez tous avec impatience, et nous sommes vraiment désolés de décevoir nos incroyables fans. « Sachez que nous travaillons sans relâche dans les coulisses pour arranger les choses. « Nous faisons tout notre possible pour organiser un remplacement digne de cette tournée dès que possible et nous espérons pouvoir faire des annonces bientôt. « Merci à tous pour votre patience et votre soutien. « Restez à l’écoute pour plus de mises à jour – nous serons bientôt de retour ! «Andy, Patrick, Marc, Denis et Iain»

Quant à Ov Sulphur, ils ont été plus réalistes sur la situation, révélant que cette annulation leur coûte des dollars et des centimes qu’ils ne pourront pas récupérer, demandant aux fans d’acheter leurs produits et conneries pour les aider.

« Malheureusement, notre tournée européenne avec @asilaydying, @decapitatedband et @calibanofficial a été annulée. Nous sommes déçus de ne pas jouer pour nos fans à l’étranger pour ce qui aurait été notre première fois, mais cela était hors de notre contrôle. Nous sommes impatients de nous rendre de votre côté du monde dès que possible. « Malheureusement, certains coûts engagés ne sont pas récupérables, donc si vous en avez les moyens, cela signifierait tout pour le monde si vous visitiez l’un de nos magasins de produits dérivés ou diffusiez notre musique. Merci et à bientôt.

Et malgré tout ça, les mecs de As I Lay Dying restent silencieux. Le dernier guitariste du groupe, Paul Sgrosso, a publié une déclaration faisant savoir aux fans qu’il ferait un commentaire en temps voulu, mais qu’il s’occupait du côté « bureaucratie/affaires » des choses avant de franchir cette étape.

Tout cela a été absolument sauvage. Nous devrons attendre et voir ce qui ressortira réellement de tout cela une fois que tout sera dit et fait.