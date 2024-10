« Tout le monde sait qu’elle est talentueuse, magnétique et belle », mais Glen Powell révèle ce qui fait de Sydney Sweeney une véritable « star de cinéma » et une « amie »

Sydney Sweeney et Glen Powell ont relancé le genre des comédies romantiques avec 100 millions de dollars touchés N’importe qui sauf toi . Ils sont vraiment forts partenaires de comédie romantique, qui ont besoin de faire un autre film . Mais aussi formidables qu’ils soient à l’écran, leur relation hors caméra est également douce. . S’il fallait davantage de preuves de la forte amitié qui unit ces deux-là, Powell a révélé son point de vue sur ce qui fait de Sweeney une véritable « star de cinéma » et un « ami ». Et ces sentiments sont très doux.

Le Euphorie La star a vraiment eu une année fantastique. Outre son succès surprise au box-office avec N’importe qui sauf toi, Sydney Sweeney avait un super moment d’hébergement SNL en mars et a joué et produit le film d’horreur Immaculé. Avec toutes ses grandes réalisations cette année, Charme a jugé bon de couronner la starlette de 27 ans, Femme de l’année ! Glen Powell a été interviewé dans le cadre de l’article de couverture de Sweeney et a souligné l’importance de l’humanité qu’elle apporte à son travail :

C’est une femme de la renaissance totale. Je n’ai jamais rencontré quelqu’un qui ait autant d’aptitudes. Mais ce qui fait vraiment d’elle une star de cinéma, ou une femme glamour de l’année, c’est qu’elle est capable de se déplacer sans effort dans ce monde et d’être convaincante dans toutes ces différentes choses, tout en conservant son humanité. Je pense que les gens ressentent cela à l’écran. Tout le monde sait qu’elle est talentueuse, magnétique et belle, et toutes ces choses, mais je pense que c’est son cœur qui la fera tenir la distance.

N’est-ce pas mignon ? Il est vrai qu’à chaque rôle interprété par Sydney Sweeney, il est facile de voir toute la passion qu’elle insuffle à ses alter ego. C’est quelque chose qui la rend si convaincante et adorable lorsqu’elle est à l’écran. Par exemple, dans les productions HBO de Sweeney, comme Le Lotus Blanc et Euphorieelle est incroyablement capable d’apporter de l’humanité à ses personnages, même s’ils ne sont pas sympathiques.

Glen Powell, comme beaucoup d’entre nous, sait à quel point Sydney Sweeney est talentueuse et magnifique. Mais le Torsades L’acteur a également fourni un aperçu approfondi du genre de personne que Une grande adolescence la star, c’est quand les caméras ne tournent pas :

En tant qu’amie, elle est tellement attentionnée. Parfois, les gens qui sont incroyablement ambitieux ou qui ont l’esprit d’affaires ont l’impression qu’ils négligent d’autres choses dans leur vie. Elle est tout le contraire. Les gens qui sont dans son monde, dans sa cour, elle est connue pour prendre soin d’eux. C’est le genre de personne qui se souvient des anniversaires et qui se souvient de votre dessert préféré et du dessert préféré de votre mère…. C’est juste un être humain très réfléchi et très présent.

Avec tous les doux éloges que Glen Powell a adressés à Sydney Sweeney, il n’est pas étonnant qu’il veuille retravailler avec elle après N’importe qui sauf toi. En fait, Powell a révélé que lui et Sweeney étaient actuellement planifier leur prochain film ensemble . Le Tueur à gage l’acteur a comparé leur relation à celle de George Clooney et Julia Robert et je ne peux pas être en désaccord avec les similitudes. Lorsque deux acteurs ont une très bonne alchimie et une relation de travail fructueuse, il est logique de continuer à les associer.

Quant à la Femme de l’année selon Glamour, elle continuera à être une « véritable star de cinéma ». Elle a déclaré au média qu’elle prévoyait de « continuer à travailler ». Sydney Sweeney est effectivement réservée et occupée, car elle travaille sur son biopic sur la boxe féminine sur Christy Martin et collaborer avec Ana de Armas dans Ron Howard Eden . Pendant ce temps, suivez le calendrier de Sorties de films en 2024 pour que vous sachiez ce qui sortira bientôt en salles.