L’actrice Shilpa Shetty Kundra a suggéré mardi que nous devrions toujours être gentils avec ceux que nous rencontrons dans la vie, car nous ne sommes pas au courant de leurs batailles et de leurs luttes.

« Tout le monde que vous rencontrez mène une bataille dont vous ne savez rien. Soyez toujours gentil! » Shilpa a écrit dans un post Instagram.

Elle a poursuivi: « Il y a tellement de choses que nous expérimentons … tellement de choses qui se passent dans notre vie quotidienne. Mais, nous nous mettons sur un front courageux, continuons à mener nos batailles et à avancer. Peu de gens savent ce que nous traversons; de même, nous pouvons également ne pas savoir ce que quelqu’un d’autre traverse. «

«La perte d’un être cher, le stress au travail, les pressions de la vie ou tout type de problèmes personnels peuvent faire des ravages dans l’esprit d’une personne. La meilleure façon de maintenir la paix et l’harmonie est d’être gentil avec tous ceux que nous rencontrons. humble, compréhensif, patient et tolérant. On ne sait jamais qui peut en avoir besoin. «

« Avez-vous déjà vécu un geste inattendu et gentil quand vous en aviez le plus besoin? Faites-nous savoir dans les commentaires », a-t-elle ajouté.

Shilpa continue de partager des leçons de vie pour ses abonnés sur les réseaux sociaux. L’actrice a récemment suggéré que nous ne devrions pas croire aveuglément ou être influencés par tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux.

L’actrice devrait faire un retour au cinéma après 13 ans avec les films Hungama 2 et Nikamma.