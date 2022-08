“Tout le monde peut vous parler de son humilité” – Shaw Local

Les robes judiciaires sont assez bien ajustées, mais le juge nouvellement assermenté Todd Martin a ri en tirant en vain sur la fermeture éclair.

“Eh bien, en commençant avec une fermeture éclair qui ne fonctionne pas, j’espère que ça ira mieux à partir d’ici”, a plaisanté Martin lors de son installation de mardi au palais de justice du centre-ville d’Ottawa.

“Merci beaucoup pour l’opportunité de servir ici”, a déclaré Martin à ses collègues juges et juges. “Je suis immensément reconnaissant (et) si je peux faire un travail à moitié aussi bon que vous l’avez fait, je le considérerai comme un succès.”

Discours de Martin

Ses collègues admiratifs lui ont assuré qu’il le fera. Le juge Michael C. Jansz a déclaré qu’il avait travaillé avec Martin près d’une décennie dans un cabinet privé – et, auparavant, à des tables opposées au tribunal – et qu’il était reparti impressionné par l’intelligence, l’éthique de travail et, surtout, sa nature bien ancrée de Martin.

“Tous ceux qui connaissent Todd peuvent vous parler de son humilité”, a déclaré Jansz.

Todd Martin enfile sa première toge judiciaire pour devenir juge de circuit du comté de La Salle avec l’aide de son fils Logan lors d’une cérémonie d’investiture le mardi 2 août 2022 au palais de justice du comté de La Salle au centre-ville d’Ottawa. (Scott Anderson)

Le plus récent juge de la Cour de circuit du comté de La Salle sera familier à la plupart des électeurs, ayant été procureur de l’État au cours des deux dernières années et demie. Martin a dit qu’il avait été touché quand, en mai, la Cour suprême l’a nommé pour remplacer le juge Joseph P. Hettel, maintenant juge à la Cour d’appel du troisième district.

Hettel a déclaré qu’il était convaincu que Martin ferait une transition transparente du bureau du procureur au banc – une trajectoire que Hettel lui-même a prise après avoir quitté le bureau du procureur de l’État pour devenir juge en 2006.

“Je ne vois personne de plus préparé pour le travail”, a déclaré Hettel. «Todd a représenté des accusés et des plaignants dans des affaires civiles, poursuivi et défendu des affaires pénales, représenté le comté et le gouvernement municipal et dirigé son propre cabinet privé.

“Si vous regardez le parcours de ses prédécesseurs – y compris moi-même – je ne pense pas que vous trouverez quelqu’un de plus qualifié.”

Martin est un natif de Mendota qui s’est tourné vers le droit pendant ses études à l’Illinois Valley Community College. Il a obtenu son baccalauréat ès arts de la Southern Illinois University et a obtenu son juris doctor de la Western Michigan University Thomas M. Cooley Law School.

Martin a rejoint le bureau du procureur de l’État sous Joe Navarro, ce qui est ironique car Navarro vient de le remplacer en tant que procureur de l’État. Plus tôt mardi, le conseil du comté de La Salle a installé Navarro pour terminer le mandat non expiré de Martin, expirant en 2024.

Todd Martin prête serment en devenant juge lors d’une cérémonie d’investiture le mardi 2 août 2022 au palais de justice du comté de La Salle, au centre-ville d’Ottawa. (Scott Anderson)

Martin se rendra peut-être à la division civile du palais de justice du centre-ville d’Ottawa, mais il sera un juge de service chargé d’établir une caution le dimanche et les jours fériés. Il possède une vaste expérience dans les affaires pénales et civiles, ayant passé du temps en pratique privée et en pratique solo à Mendota.

Avant son élection au poste de procureur de l’État en 2020, Martin avait occupé ce poste en tant que procureur adjoint en chef de l’État, procureur du comté et procureur adjoint de l’État.

Brian Towne a passé 10 ans en tant que procureur de l’État et l’une de ses toutes premières embauches a été Martin, à qui il a demandé de diriger la division des crimes.

“Je ne peux pas penser à un ajout plus juste, équilibré et intelligent au banc du comté de La Salle”, a déclaré Towne, “et je ne pourrais pas être plus heureux pour lui et sa famille.”

Serment de Martin