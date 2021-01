Avec des parcs, des patinoires, des bars et d’autres lieux populaires pour le réveillon du Nouvel An à Moscou ordonnés de fermer jeudi avant minuit en raison de la pandémie de coronavirus, le président russe Vladimir V.Poutine a maintenu une tradition de vacances vivante en prononçant un discours télévisé à la nation.

Déplorant qu’un «nouveau virus dangereux ait bouleversé notre vie, notre travail et nos études habituels», M. Poutine a frappé un ton inhabituellement sombre dans son message annuel, diffusé pour la première fois aux résidents des régions les plus à l’est de la Russie sur le Pacifique, qui a salué le début de la nouvelle année neuf heures avant Moscou.

Les Russes célèbrent généralement le réveillon du Nouvel An, une période de festivités joyeuses qui combinent cadeaux, festins et consommation excessive d’alcool, avec des rassemblements bruyants de famille et d’amis. Mais cette année, M. Poutine a rappelé à son pays, «tout le monde n’est pas à la table du Nouvel An maintenant. Il y a encore beaucoup de monde à l’hôpital. »

Plus optimiste était Aleksei Navalny, le chef de l’opposition qui a survécu à une attaque d’agent neurotoxique en août lors d’une visite en Sibérie, une attaque qui, selon lui, a été ordonnée par M. Poutine. Il a posté un apImage de lui-même et de sa famille, tous maintenant en Allemagne, sur Instagram et a noté que, malgré toutes les mauvaises nouvelles en 2020, «j’ai eu de la chance et cette année n’a pas été mauvaise pour moi.» Il a ajouté: «Les perspectives pour 2021 sont également intéressantes.»