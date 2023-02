Tout le monde n’arrête pas de parler de Wrexham, même The Athletic

Il semble que tout le monde n’arrête pas de parler de Wrexham, même la publication préférée de la MLS L’athlétisme. L’écrivain Pablo Maurer a demandé au conseiller de Wrexham auprès du conseil d’administration, Shaun Harvey, pourquoi les fans de football préféreraient un match de FA Cup avec Wrexham plutôt qu’un match de MLS.

“C’est flatteur de notre point de vue”, a déclaré Harvey. « C’est parce que ce n’est pas habituel. Ce n’est pas normal. Ce n’est pas quelque chose qui a été considéré ou ridiculisé, en général, dans le passé. Cette approche unique est ce qui suscite cet intérêt pour le spectateur.

«Est-ce que les gens regarderaient chacun des 46 matchs de championnat de Wrexham au cours de la saison? Probablement pas », a poursuivi Harvey. «Cela devient la même chose à ce stade. Je pense donc que le fait que nous ayons pu jouer dans un si gros match contre un club dont beaucoup de gens aux États-Unis auront entendu parler – et la FA Cup est traditionnellement la plus grande compétition à élimination directe au monde dont tout le monde a entendu parler. Vous réunissez toutes ces choses et c’est pourquoi vous obtenez un si large public pour un jeu sur ESPN +.

Le réseau ajoute le prochain match de Wrexham FA Cup à ESPN2

La manie entourant Wrexham ici aux États-Unis a même poussé ESPN à ajouter le prochain match de Wrexham à la télévision grand public. Bien que toujours disponible sur ESPN +, la rediffusion de la FA Cup contre Sheffield United mardi sera également diffusée sur ESPN2.

Cette décision intervient après un rapport selon lequel le match nul 3-3 passionnant entre les deux clubs dimanche dernier était le match de football le plus suivi par ESPN de la journée.

La popularité de Wrexham donne à ESPN un coup de pouce dans les notes

Plus tôt dans le mois, ESPN a révélé des chiffres intéressants concernant sa couverture de la FA Cup. L’audience du service de streaming a augmenté de 100% lors du premier tour de la FA Cup par rapport à la saison dernière. L’action du deuxième tour a également été encore plus affectée. ESPN affirme avoir connu une augmentation de 858% du nombre de téléspectateurs lors du deuxième tour du tournoi par rapport à il y a un an. C’était clairement grâce à l’intérêt pour Wrexham.

La popularité dans l’équipe et la Bienvenue à Wrexham série, a même fait voyager les fans dans la petite ville galloise. Les résidents du Wisconsin, Nic Harrington et Lainey Simonson, ont récemment fait la une des journaux en se fiancés lors d’un voyage à Wrexham. Le couple a choisi la ville galloise car ils sont fans du spectacle et de la destination.

L’Amérique ne peut pas arrêter de parler de Wrexham

Comme l’a rapporté World Soccer Talk cette semaine, Wrexham est actuellement la plus grande histoire de football en Amérique.

Si vous ne voulez pas nous croire sur parole, le graphique ci-dessous montre que Wrexham est plus tendance que le tout nouveau Season Pass MLS lancé le 1er février. La série télévisée Wrexham, Bienvenue à Wrexham, a été un énorme succès. Il est toujours disponible sur The Disney Bundle qui comprend Hulu, ESPN + et Disney +.

En fin de compte, toute équipe de football qui attire l’attention est une bonne nouvelle pour le sport aux États-Unis.

Tout le monde parle déjà de la rediffusion de la FA Cup de Wrexham. Le vainqueur du Sheffield United contre Wrexham affronte Tottenham Hotspur le 1er mars.