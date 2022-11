Tout le monde n’a pas la même bénédiction – Shaw Local

C’est dur de croire que demain c’est Thanksgiving. La plupart d’entre nous, tenons cela pour acquis à notre table de Thanksgiving, nous aurons de la dinde, de la purée de pommes de terre, des ignames, de la vinaigrette et, eh bien, vous avez compris.

Malheureusement, il y a encore des milliers de personnes dans notre pays qui souffrent encore d’insécurité alimentaire, ce qui signifie qu’elles n’ont aucune idée de l’endroit où leur prochain repas arrivera. Et si vous pensez que c’est mauvais, commencez à regarder autour du monde et l’insécurité se transforme en réalité et cela se transforme en désespoir.

Avec des gens de mon entreprise, j’ai passé plusieurs heures la semaine dernière dans ce qu’on appelle une installation d’emballage pour Feed My Starving Children.

Mis au défi par les besoins qu’il a constatés lors d’un voyage missionnaire au Honduras en 1982, le défunt homme d’affaires du Minnesota, Richard Proudfit, a ressenti l’appel et Dieu a dit : « Si vous avez vu mes enfants affamés, nourrissez-les. Feed My Starving Children a été fondée en 1987 et a commencé à travailler pour développer une formule de repas efficace et nutritive.

Pendant que nous étions dans leur usine d’emballage à Schaumburg, nous avons appris chaque année que des millions d’enfants meurent de causes évitables, telles que la pneumonie, la diarrhée, le paludisme et la dénutrition. La faim est toujours à l’origine de près de la moitié des décès d’enfants de moins de 5 ans. A partir de ces données, on estime qu’au moins 6 200 enfants meurent chaque jour de causes liées à la dénutrition. C’est déchirant.

Nous avons donc travaillé à remplir des petits sachets, qui servent de sachet repas à usage unique, avec du riz, des légumes déshydratés, du soja et des vitamines. Ces paquets ont ensuite été chargés dans des boîtes, scellés et placés sur une palette pour l’expédition. Une fois reçus, les sachets seront remplis d’eau bouillante et fourniront suffisamment de nutriments pour nourrir un enfant pendant une journée. Feed My Starving Children a envoyé de la nourriture dans 108 pays depuis mars 2009.

Notre groupe, avec d’autres bénévoles, a emballé 189 boîtes en une séance de deux heures. Cela se traduit par 40 824 repas qui nourriront 112 enfants pendant un an. Nous n’avons pas été informés de la destination exacte de ces paquets, mais dans quelques semaines, nous recevrons un e-mail nous indiquant quand les paquets arriveront dans le pays de destination. Le pays pourrait être Haïti ou une nation africaine dont nous n’avons jamais entendu parler. Dans tous les cas, les enfants seront nourris.

Plus proche de la maison. Nourrir ses enfants est un ministère de Crossbridge Community Church. Crossbridge s’est associé à plusieurs écoles de la région pour fournir des produits d’épicerie supplémentaires aux familles qui pourraient avoir des difficultés. Ils ont fait de novembre un “Nutty November” où les gens sont encouragés à apporter du beurre d’arachide pour aider à approvisionner les étagères afin qu’ils puissent continuer à nourrir les enfants de nos communautés. Les articles peuvent être déposés au bâtiment administratif, au campus du Pérou ou au campus d’Ottawa.

Et vendredi prochain marque le retour de l’événement annuel Freezin’ for a Reezin’, une campagne communautaire qui amasse des fonds et recueille de la nourriture pour le garde-manger d’Ottawa. Hébergé par WCMY Radio, Freezin’ est un radiothon de six heures et demie qui sensibilisera notre communauté tout en collectant des fonds indispensables qui permettront au garde-manger d’acheter de la nourriture en vrac à un tarif réduit. Ce taux change d’année en année en fonction de la disponibilité, mais le garde-manger peut assez bien étirer ce dollar.

Demain, nous rendrons grâce pour toutes les bénédictions que nous avons dans nos vies. Mais, ce faisant, nous devons également être conscients du fait que tout le monde n’a pas la même bénédiction que nous. Ma prière pour ce Thanksgiving est que nous puissions tous nous impliquer dans la tâche herculéenne d’éliminer la faim.

Joyeux Action de Graces!