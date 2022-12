“Tout le monde meurt, mais tout le monde ne vit pas”: UBCO se souvient des vies perdues lors des manifestations iraniennes

Alors que les manifestations antigouvernementales se poursuivent en Iran, le personnel et les étudiants de l’UBC Okanagan se sont réunis pour rendre hommage aux nombreuses vies perdues dans la lutte pour les droits et libertés.

Dans l’atrium du bâtiment technique, les gens pouvaient voir des œuvres d’art et écouter de la musique en attendant un spectacle.

Sepideh Pakpour, de la School of Engineering, a déclaré : “L’art est un langage universel, et il n’y a pas de barrière linguistique lorsque nous voulons traduire nos sentiments en d’autres termes dans le monde.”

La performance était un projet collaboratif entre plusieurs facultés et incluant des étudiants de différentes nationalités.

Pakpour a déclaré qu’ils avaient un message principal à faire passer : “La vie des enfants compte”.

Dans un hommage spécial à Kian Pirfalak, 10 ans, une petite fille a distribué des bateaux en papier avec de petits messages à l’intérieur.

“Il y a pas mal de vidéos virales qui montrent qu’il voulait être un inventeur”, a déclaré Ray Taheri, professeur d’ingénierie. « Une de ses inventions, il a conçu un bateau. Il voulait aller à la compétition et aurait très probablement gagné.

Kian, comme 60 autres enfants, a été abattu lors d’une manifestation.

“Tout le monde meurt, mais tout le monde ne vit pas”, a déclaré Taheri. « Kian, très jeune, a accompli sa vie. Son héritage restera à jamais dans nos cœurs. Il n’a pas inventé le bateau… mais il a inventé quelque chose au-dessus et au-delà de n’importe quel bateau. Il a donné sa vie pour la liberté d’une nation.

Plus de 18 000 personnes ont été détenues en Iran, dont beaucoup sont des étudiants universitaires.

Taheri a déclaré que le gouvernement utilise même le viol systématique comme moyen de briser le moral des gens.

