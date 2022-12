“Tout le monde le veut”: le propriétaire du PSG admet son intérêt pour la star anglaise Jude Bellingham

Le PSG est intéressé par la signature du Borussia Dortmund et de la star anglaise Jude Bellingham, a révélé le président du club français Nasser Al-Khelaifi.

Bellingham devrait faire l’objet d’une bataille de transfert majeure l’été prochain après être devenu célèbre à Dortmund et avoir impressionné pour les Trois Lions à la Coupe du monde 2022. (s’ouvre dans un nouvel onglet)

Liverpool, Manchester City et le Real Madrid font partie des clubs qui ont manifesté leur intérêt – bien que des informations récentes indiquent que Manchester United est hors course. (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Dans une interview avec Nouvelles du ciel (s’ouvre dans un nouvel onglet)Al-Khelaifi a jeté le chapeau du PSG sur le ring dans la course à la signature de Bellingham.

“Quel joueur. Honnêtement, l’Angleterre a de la chance de l’avoir… et c’est l’un des meilleurs joueurs du tournoi”, a déclaré le président du PSG.

“Incroyable et vous voyez sa première Coupe du monde – calme et détendu et confiant.”

Interrogé sur un transfert potentiel pour Bellingham, il a répondu: “Tout le monde le veut. Je ne vais pas le cacher.”

“Mais je respecte qu’il soit dans son club et, respect si nous voulons lui parler, nous parlons d’abord au club.”

Bellingham a été l’une des stars les plus remarquables de l’Angleterre au Qatar, avec un but et une passe décisive à son actif jusqu’à présent en quatre matchs.

Les Three Lions affronteront la France en quart de finale samedi prochain.

Bellingham, qui est évalué à 100 millions d’euros par Marché des transferts (s’ouvre dans un nouvel onglet)a un contrat jusqu’en 2025 avec Dortmund.