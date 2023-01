Tout le monde est une paix de l’art à la galerie Dixon – Shaw Local

DIXON – Tout le monde est une toile pour Joyce et Rick Moser.

Lorsqu’il s’agit de créer des œuvres d’art, non seulement ils sortent des sentiers battus, mais le couple peut finir par en utiliser une dans leurs pièces. La paire a un œil pour voir le potentiel est tout, donnant aux objets du quotidien une nouvelle vie en tant qu’œuvres d’art.

Les Mosers possèdent Renew Me Gallery au centre-ville de Dixon, qui a ouvert ses portes fin juillet, une «destination d’inspiration» où les clients trouveront de l’art, des plantes, des bijoux, des cadeaux vintage, etc. La boutique est le dernier ajout à la scène artistique et culturelle en plein essor de la ville.

À travers leur travail, ils montrent comment l’art peut être créé à partir d’à peu près n’importe quoi – de vieilles montres, des ceintures usées, des jouets rouillés ou même des bijoux qui n’ont pas vu la lumière du jour depuis des années. Ce que certains considèrent comme un déchet, ils le considèrent comme un trésor, un fourrage pour des pièces que chacun crée séparément, ou parfois ensemble.

Une pile de chutes peut être comme le matin de Noël pour Joyce, qui aime dévoiler le potentiel de ceci, cela et l’autre, en les transformant en créations uniques et accrocheuses.

“J’aime faire de l’art et j’aime prendre des choses pour qu’elles ne finissent pas dans une décharge”, a déclaré Joyce. « J’aime en faire à nouveau de l’art. J’apporterai des bijoux, du verre, tout ce que je verrai qui m’inspire, puis je le briserai et en ferai quelque chose de nouveau, et j’espère inspirer de la joie à tous ceux qui l’ont.

En plus des propres pièces des Moser, comme ce cheval embelli, “Blue Beauty”, Renew Me Gallery présente également des œuvres d’autres artistes. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com)

Joyce aime depuis longtemps transformer quelque chose d’ancien en quelque chose de nouveau, et au cours des 35 dernières années, elle a partagé cette joie avec l’homme qui a été son partenaire dans la vie, et récemment, son partenaire en affaires.

Elle et Rick sont mariés depuis plus de 35 ans, et il aime prêter son temps et son talent aux projets de Joyce ainsi qu’aux siens.

“Nous avons eu nos propres collections tout au long de notre vie”, a déclaré Rick. «Nous aimons les choses liées à la musique, les choses liées à la mode et les plantes, et nous avons fait toutes sortes de choses de temps en temps pour les utiliser d’autres façons tout au long de notre vie. C’est la première fois que nous avons notre propre galerie et magasin à part entière.

Les Moser sont nouveaux à Dixon, ayant déménagé en ville il y a un an depuis la banlieue ouest de Chicago. En apprenant à connaître leur nouvelle communauté, ils ont découvert que leur amour pour l’art et la musique et leur penchant pour la créativité se mélangeaient bien avec les autres amateurs d’art de la ville. Ils ont appris à connaître des personnes impliquées dans la galerie d’art The Next Picture Show, Rosbrook Studio et Dixon Stage Left, et ils se sont sentis les bienvenus.

Bien que Joyce et Rick’s ne soient pas nouveaux dans la vente de leur travail – ils l’ont déjà fait via les ventes sur Internet et les médias sociaux – ils ont estimé que le moment était venu de créer un magasin physique et Dixon était le bon endroit, avec son scène artistique en plein essor. Lorsque la Chambre de commerce de Dixon et l’incubateur du centre-ville de Main Street cherchaient un nouveau locataire, les Moser se sont avancés et ont commencé à partager leurs créations.

“Nous cherchions un moyen d’étendre notre portée avec notre art”, a déclaré Rick. “Nous étions à l’origine en ligne et nous faisions beaucoup avec le commerce électronique et les médias sociaux. Alors que je commençais à voir certaines choses ici, j’ai pensé que si nous pouvions combiner une petite vitrine, ou partager un espace avec quelqu’un, pour avoir également une présence locale et être une plaque tournante pour faire plus de choses, alors ce serait un ajustement parfait. ”

La galerie comprend certaines des œuvres préférées de Joyce, notamment une pièce intitulée “Number Nine”, qui consiste en une poitrine de mannequin recouverte de montres et de bracelets de montre, surmontée d’une horloge et de tiges séchées, avec toutes les pièces d’horlogerie réglées à 9 heures. .

Une autre pièce préférée de Joyce est celle qui a été inspirée par l’un de ses neveux : « Gadgets in My Pockets », une toile carrée recouverte de bibelots et d’objets aléatoires.

Voir le potentiel artistique des objets vient naturellement aux deux – « Nous sommes une sorte de chats créatifs », a déclaré Joyce, et il y a peu de choses pour lesquelles elle ne peut pas trouver neuf vies : vases, vieux jouets, bouts de tissu… « Comme tant que je peux le réutiliser d’une manière ou d’une autre », a-t-elle déclaré.

Rick utilise son expérience en paysage intérieur et en design pour créer des œuvres d’art végétal, transformant des objets en porte-plantes, comme une vieille Jeep jouet qui transporte maintenant une plante à l’arrière.

Même les instruments jouets peuvent jouer un air différent, dans le cadre de la collection d’art de guitare de Renew Me. Les guitares jouets Paper Jamz sont décorées avec de vieux bijoux ou d’autres bibelots, des chutes de tissu et d’autres objets. L’amour du couple pour la musique est également visible ailleurs dans la boutique : des dessins en spirale personnalisés de musiciens populaires tels que Prince, Madonna et John Lennon apposés sur des disques vinyles, ainsi qu’une exposition de partitions colorées.

Les Moser encouragent les gens à s’arrêter souvent, car leur travail d’amour est un travail en cours. Ce que vous voyez aujourd’hui peut disparaître demain. Les pièces de la galerie vont et viennent, les affichages changent et le couple prévoit d’élargir son inventaire pour inclure des instruments de musique vintage, ainsi que des cartes de vœux, des boutons et des aimants fabriqués par des artistes qu’ils ont appris à connaître.

Ils prévoient également de faire participer les clients au processus de création, leur permettant d’apporter des éléments dont les Moser peuvent faire quelque chose, qu’il s’agisse d’une idée originale du client ou des Moser.

“L’art est subjectif”, a déclaré Joyce. «Chaque chose ne va pas exciter tout le monde, mais pour quelqu’un, ça le fera. Ils entrent et disent : « Wow, je n’ai jamais vu ça ! J’ai des histoires sur la façon dont je les ai faites.

Les Moser exploitent leur boutique avec une philosophie de «récupération, réutilisation, réjouissance», pour projeter un message positif de paix, d’amour, de beauté, d’inclusion, d’honneur, de compassion, de gentillesse et de joie.

“Nous voulons nous assurer que notre boutique est inclusive”, a déclaré Joyce. « C’est important pour nous. Pour nous, les gens sont adorables. C’est agréable d’être dans la communauté, de parler aux gens et de connaître l’ambiance de chacun. C’est une chose cool.

“Notre message est la paix et l’amour”, a déclaré Joyce. «Je suis une femme de paix et d’amour, je dis toujours au revoir de cette façon. C’est important. Nous voulons juste transmettre la gentillesse.

Ils veulent également partager l’amour avec d’autres artistes, offrant un espace de galerie comme un lieu où les artistes en herbe et expérimentés peuvent exposer leur travail pour une exposition ou une vente et faire des progrès sur la scène artistique locale. Du 7 septembre au 1er octobre, une exposition intitulée “Colors of Joy” a présenté des œuvres multicolores d’autres artistes qui ont promu le même genre d’ondes positives que les Moser adoptent. Les artistes comprenaient Karen Tucker, David Bingaman, Nora Kate Balayti, Hilary Guerrero et Zack Martin, ainsi que Joyce elle-même.

L’exposition d’octobre est un thème opportun, pour aller avec Halloween : « Créatures créatives » présente des œuvres de formes de vie fantasmagoriques et excentriques.

Les Moser croient également fermement au pouvoir de la musique et à sa capacité à inspirer et à connecter les gens, et les visiteurs de la galerie peuvent entendre – et voir – ce message prendre vie dans les vidéos musicales diffusées dans la galerie. Les chansons font partie de “Playing for Change”, un projet musical mondial qui met en vedette des musiciens de rue et des chanteurs du monde entier qui jouent de la musique de toutes sortes : rythme et blues, reggae, soul, gospel, rock, country, etc.

« C’est agréable et satisfaisant de savoir que quelqu’un peut tirer du plaisir de ce que nous faisons », a déclaré Rick. “C’est notre raison d’être, aider les gens à éprouver de la joie en voyant des choses et en interagissant avec elles.”

Même la galerie elle-même est un morceau d’histoire renouvelé. Le bâtiment d’un étage de 60 pieds sur 30 pieds a été construit à l’origine en 1900 et abritait un éventail d’entreprises jusqu’en 1993. Le bâtiment est ensuite devenu les bureaux de la chambre et de la rue principale jusqu’à il y a quelques années; il est toujours propriétaire du bâtiment et l’utilise comme incubateur pour les entreprises en herbe jusqu’à ce qu’elles soient prêtes à avoir leur propre place. Le programme d’incubateur offre des loyers réduits et un soutien au développement et à la promotion, aidant les entreprises à se constituer une clientèle tout en maintenant les coûts d’exploitation à un faible niveau. Les locataires récents incluent J Boutique, qui a emménagé ailleurs dans le centre-ville, et Willy Floral Co., qui continue maintenant d’être une entreprise à domicile et éphémère en ville.

Les Moser ont aimé faire partie de la communauté Dixon et prévoient de tirer le meilleur parti de leur galerie du centre-ville.

“C’est vraiment super. J’aime parler avec les gens qui sont venus et avec les autres gens d’affaires de la ville », a déclaré Rick. « Au fur et à mesure que les gens nous découvrent et apprennent à nous connaître, nous espérons qu’ils se disent : « C’est vraiment cool ! Nous allons le dire à notre ami, ou à notre sœur, ou qui que ce soit. Il y a eu un élan grandissant autour de notre présence ici et de ce que nous faisons, et cela a été très amusant.

Renew Me Gallery, 115 South Hennepin Ave., est ouverte de midi à 20 h le mercredi, de midi à 17 h le jeudi et le vendredi, de 11 h à 17 h le samedi et sur rendez-vous du dimanche au mardi.

Pour information, retrouvez-la sur Facebook ou Instagram @renewmegallery, rendez-vous sur renouvellementmegallery.com ou composez le 815-200-4885.