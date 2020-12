NEW YORK – Un concert choral de Noël à New York s’est terminé dans l’horreur lorsque la police a tué par balle un homme qui avait ouvert le feu avec des armes de poing semi-automatiques sur les marches d’une célèbre cathédrale de Manhattan dimanche.

Les coups de feu ont retenti dimanche après-midi à la cathédrale Saint-Jean-le-Divin, église mère du diocèse épiscopal de New York, et les spectateurs ont été envoyés en fuite et se réfugier dans le quartier de Morningside Heights.

Un policier et un détective se trouvaient déjà à l’église lorsque les coups de feu ont retenti et ont réagi immédiatement, et un autre sergent de police d’un hôpital voisin a également répondu, a déclaré le commissaire de police de New York, Dermot Shea. Les officiers ont tiré 15 coups de feu sur l’homme, a déclaré Shea.

« C’est par la grâce de Dieu aujourd’hui » qu’aucun spectateur n’a été abattu, a ajouté Shea.

Shea a déclaré que les autorités avaient récupéré deux armes à feu et un sac contenant une boîte d’essence, une corde, des couteaux, une bible et du ruban adhésif. Bien que la police n’ait pas immédiatement divulgué le nom de l’homme, Shea a déclaré qu’il avait une longue histoire criminelle.

Des témoins ont déclaré à la police que l’homme avait crié « tuez-moi » en tirant. La police n’a pas dit si l’homme visait les passants, mais l’église sur Facebook a déclaré que le tireur avait tiré « en l’air depuis nos marches avant ».

« Il est horrible que le cadeau de notre chorale à New York, un après-midi bien mérité de chanson et d’unité, ait été interrompu par cet acte de violence choquant », a ajouté l’église dans le message Facebook.

Les photos montraient le tireur portant un chapeau blanc et un masque facial alors qu’il tenait deux armes de poing. Il a tiré de derrière un pilier de marbre à l’avant de l’église alors que les spectateurs cherchaient à se mettre à l’abri derrière un lampadaire et au bas des marches. Shea a déclaré que l’homme avait reçu une balle dans la tête.

Le concert de 45 minutes a eu lieu sur les marches de l’église, avec des gens séparés et masqués en raison de la pandémie COVID-19.

« C’était tout simplement magnifique, et à la fin, cette personne a commencé à tirer. Tout le monde est sous le choc », a déclaré une porte-parole de la cathédrale, Lisa Schubert, au New York Times. « Le tireur aurait pu tuer beaucoup de gens. Il y avait des centaines de personnes ici et il a tiré au moins 20 fois. »

La célèbre cathédrale a accueilli des services commémoratifs pour le marionnettiste Jim Henson et le chorégraphe Alvin Ailey, et des orateurs tels que Nelson Mandela et l’archevêque Desmond Tutu ont été présentés au fil des ans. Le président Franklin Delano Roosevelt était également administrateur. La construction du bâtiment a commencé en 1892 et reste incomplète.

Contribuer: The Associated Press