En Californie, le gouverneur Gavin Newsom déclare que «tout le monde est en état d’alerte». Dans le New Jersey, le gouverneur Phil Murphy a déclaré que «nous ne voulons pas nous sous-préparer». Dans l’État de Washington, le gouverneur Jay Inslee avertit que son État «ne peut tolérer aucune action qui pourrait entraîner un préjudice».

Au moins 10 000 soldats de la Garde nationale devraient assurer une sécurité supplémentaire dans les prochains jours au Capitole américain, théâtre de l’émeute meurtrière de la semaine dernière. Mais des mesures similaires sont prises dans les capitales du pays au milieu des rapports du FBI faisant état d’éventuelles manifestations armées commençant ce dimanche jusqu’à l’inauguration du président élu Joe Biden le 20 janvier.

Dans le Michigan, où six hommes ont été inculpés le mois dernier pour complot en vue de kidnapper le gouverneur Gretchen Whitmer, une commission d’État a interdit le port ouvert d’armes dans le bâtiment du Capitole à Lansing. Le procureur général Dana Nessel a mis les gens en garde.

« Mon travail n’est pas de fournir aux employés de l’État et aux résidents ou aux autres visiteurs de notre Capitole un faux sentiment de sécurité, en particulier compte tenu de l’état actuel des choses au Michigan et dans le pays », a tweeté mardi le procureur général Dana Nessel. « Je le répète, le Capitole du Michigan n’est pas sûr. »

Washington, DC, reste le centre de l’univers pour les manifestations. Le rassemblement de la semaine dernière a tourné à un siège violent a été considéré comme un événement de liberté d’expression dans les jours précédents, malgré de multiples avertissements sur le potentiel de violence de la part de groupes d’extrême droite.

Poussé par les affirmations démenties du président Donald Trump selon lesquelles l’élection avait été volée, la foule a marché de la Maison Blanche au Capitole, où elle a occupé le bâtiment pendant des heures pour essayer d’empêcher les législateurs de certifier la victoire de Biden. Cinq personnes sont mortes, dont un policier.

Maintenant, les autorités disent qu’elles sont prêtes. L’inauguration est désignée comme un «événement spécial de sécurité nationale», permettant une coordination étroite entre la police du Capitole, le Pentagone, la sécurité intérieure et la police du district.

Le chef de la police du Capitole par intérim, Yogananda Pittman, a promis un plan «complet et coordonné» pour assurer la sécurité du Capitole. Le général Daniel Hokanson, chef du Bureau de la Garde nationale, a déclaré que 10 000 soldats de la Garde nationale seraient à Washington et que 5 000 soldats supplémentaires seraient prêts à être appelés si nécessaire.

Michael Plati, agent spécial des services secrets américains en charge, dirige la sécurité d’inauguration.

« Nous aurons les ressources, le personnel et les plans adéquats en place », a-t-il déclaré.

Les préparatifs sont en cours à travers l’Amérique. Au Capitole de l’État de New York à Albany, des barrières de béton bloquent maintenant la rue qui entoure le Statehouse de sept acres. En Pennsylvanie, la police du Capitole de l’État à Harrisburg «renforçait sa présence visible» – même si le Capitole est fermé aux visiteurs en raison des restrictions COVID.

Comment les capitales d’État renforcent la sécurité au milieu des menaces de violence avant l’inauguration

Au Delaware, la capitale de Douvres est à moins de 160 km de Washington, DC

«Nous sommes au courant des manifestations prévues à Douvres», a déclaré le porte-parole du gouverneur John Carney, Jonathan Starkey. «Les forces de l’ordre surveilleront les conditions sur le terrain. Je n’ai aucun commentaire sur les déploiements supplémentaires de Guard. »

Dans le New Jersey, le directeur de la sécurité intérieure, Jared Maples, a déclaré que son agence n’avait pas identifié de menaces spécifiques, juste « beaucoup de dépliants » et « bavarder en ligne » sur les manifestations.

«Nous vérifions chaque piste que nous obtenons, nous nous assurons de suivre toutes celles-ci.»

Le FBI a déclaré qu’il soutenait l’application des lois locales, étatiques et fédérales tout en respectant les droits d’exercice pacifique du premier amendement.

« Nos efforts se concentrent sur l’identification, l’enquête et le déséquilibre des individus qui incitent à la violence et se livrent à des activités criminelles », a déclaré l’agence dans un communiqué. « Nous ne nous concentrons pas sur les manifestants pacifiques, mais sur ceux qui menacent leur sécurité et celle des autres citoyens par la violence et la destruction de leurs biens. »

Le thème de l’événement sera «America United», une question qui a longtemps été au centre des préoccupations de Biden, mais qui a pris un poids supplémentaire.

«Cette inauguration marque un nouveau chapitre pour le peuple américain – un chapitre de guérison, d’unification, de rassemblement, d’une Amérique unie», a déclaré Tony Allen, PDG du comité présidentiel inaugural. «Les activités inaugurales refléteront nos valeurs communes et nous rappelleront que nous sommes plus forts ensemble que nous ne sommes séparés, comme le rappelle notre devise ‘e pluribus unum’ – parmi beaucoup, un.

Contribuant: Joseph Spector, Candy Woodall, Dustin Racioppi, Madeleine O’Neill, Kevin Johnson et Ryan W. Miller, USA TODAY; The Associated Press