Tout le monde est dans une longue et désespérée recherche d’objectifs

AL-RAYYAN, Qatar – Il y avait des croix bas vers Josh Sargent, coupant le gazon au fur et à mesure, et des croix s’élevant haut dans les airs. Certains sont venus des profondeurs, dérivant et suspendus, et certains sont apparus en un instant, martelant un fourré de jambes pendantes et de corps qui s’étiraient.

Presque tous les types nombreux et variés de croix livrés dans les environs de Sargent n’avaient qu’un point commun : ils partaient aussitôt qu’ils étaient arrivés. Certains ont parcouru la longueur de la surface de réparation, rebondissant hors du jeu de l’autre côté du terrain, non souillés par le contact humain. D’autres ont été arrachés en l’air par Wayne Hennessey, le gardien gallois, et agrippés avidement à sa poitrine.

Il y avait, dans la défense de Sargent, une exception: une tête nette et instinctive d’un centre introduit en contrebande depuis la signature par Antonee Robinson alors que le jeu était encore jeune et frais, refusé uniquement par une combinaison indistincte du poing robuste de Hennessey et d’un poteau de but.