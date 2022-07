“Tout le monde est creusé”: les Kansans débattent férocement du premier vote post-Roe sur l’avortement

Un certain nombre d’autres organisations de chaque côté de la question ont séparément fait campagne et collecté des fonds sur l’amendement.

Après la décision de la Cour suprême, beaucoup plus de gens ont soudainement pris connaissance de l’amendement, a déclaré Melinda Lavon, une sage-femme qui a aidé à organiser une campagne de vote contre, y compris des campagnes éclair de messagerie texte et des événements dans les zones rurales. “Les gens avaient beaucoup d’émotions à ce sujet et ils en ont fait bon usage.”

John Markert, qui soutient l’amendement, a déclaré qu’il était satisfait de la décision de la Cour suprême des États-Unis mais qu’il n’était pas sûr que cela aiderait son camp lors du vote. Le long de la route où il fait du vélo plusieurs fois par semaine à Lenexa, une autre banlieue de Kansas City, de plus en plus de panneaux de signalisation sont apparus de chaque côté du problème.

“Cela a tout mis au premier plan”, a déclaré M. Markert, qui était retraité du secteur hypothécaire et qui a déclaré que son opposition à l’avortement dans presque tous les cas était motivée par sa foi chrétienne. “Si Roe contre Wade n’aurait pas été renversé, je pense que le” Votez Oui “aurait été” plus susceptible de l’emporter. Il a ajouté: “Je ne sais pas si c’est maintenant.”

À l’approche du jour des élections, la rhétorique s’est échauffée. Des pancartes de campagne des deux côtés ont été volées ou détruites, selon la police et les organisateurs. Dans la banlieue de Kansas City à Overland Park, des vandales ont ciblé une église catholique ce mois-ci, éclaboussant des bâtiments et une statue de Marie avec de la peinture rouge, un épisode que la police a lié au débat sur l’avortement.

Deux fois au cours des dernières semaines, quelqu’un a démoli des pancartes soutenant l’amendement à la Faith Baptist Church de Salina, dans le Kansas, a déclaré un pasteur, Jesse Rowland. Une troisième enseigne a été placée dans le cimetière.

“C’est un peu plus une guerre de tranchées – tout le monde est retranché d’un côté ou de l’autre”, a déclaré M. Rowland. “Personne ne parle, vraiment, d’après ce que j’ai observé.”