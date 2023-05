« Tout le monde essaie d’être un Kardashian… »

Shanaya Kapoor a donné un aperçu de son nouvel avatar chaud et audacieux dans ses récentes photos qu’elle a publiées dimanche sur les réseaux sociaux. L’actrice a partagé un tas de photos vêtue d’une robe moulante rose moulante sur Instagram dimanche. Alors que beaucoup l’ont félicitée pour son nouveau look, quelques utilisateurs de médias sociaux l’ont également critiquée, pour avoir « essayé de ressembler à une Kardashian ».

Dimanche soir, Shanaya s’est rendue sur Instagram pour partager une publication de carrousel contenant cinq photos d’elle dans la robe rose. « Allez barbie allons faire la fête », Shanaya a légendé le message, faisant référence au hit viral d’Aqua des années 1990 et au prochain film de Barbie. La meilleure amie de Shanaya, Suhana Khan, fille de Shah Rukh Khan, a laissé un certain nombre de commentaires sur le post, faisant l’éloge du look. Beaucoup d’autres comme Maheep Kapoor et Seema Sajdeh ont également fait l’éloge de Shanaya.





Cependant, un certain nombre de commentaires ont déclaré que l’actrice faisait trop d’efforts. « Je ne sais pas si ce look sexy séduisant vous convient. Vous faites trop d’efforts », a écrit l’un d’eux. Un autre a ajouté: «Restez doux. Ne rejoignez pas la rat race. La photo a également été partagée par des fan clubs et des internautes sur d’autres plateformes. Sur Reddit, il a été partagé avec la légende : « Tout le monde essaie juste d’être un Kardashian/Jenner si fort », ce qui implique que Shanaya essayait de reproduire les looks popularisés par Kim Kardashian, Kylie Jenner et leurs sœurs. Un utilisateur a commenté : « Sab hi ek jaise kyu dikhte hain ? (Pourquoi est-ce qu’ils se ressemblent tous).

Shanaya n’est pas la première célébrité à être comparée défavorablement aux Kardashian-Jenners cette semaine. Nora Fatehi a également été accusée d’avoir « essayé de copier Kim Kardashian » sur des photos de son look récent des IIFA Awards à Dubaï.

Shanaya, fille de l’acteur Sanjay Kapoor, devrait bientôt faire ses débuts à Bollywood. Son premier projet signalé Bedhadak, produit par Karan Johar, a été retardé mais est toujours sur la bonne voie, selon le cinéaste.