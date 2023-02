“Tout le monde doit se mobiliser”: les militants kurdes suspendent leurs “opérations” après le tremblement de terre en Turquie

Le PKK a annoncé qu’il suspendait ses attaques en Turquie, suite au tremblement de terre.

Le chef Cemil Bayik a déclaré que tout le monde devrait aider aux opérations de secours.

Des milliers de personnes ont été tuées à la suite de l’insurrection du PKK.

Des militants kurdes interdits suspendent temporairement leurs “opérations” en Turquie après le séisme massif dans le pays et en Syrie, a déclaré un dirigeant du PKK.

“Arrêtez les opérations en Turquie, dans les villes. Nous avons décidé de ne mener aucune opération tant que l’Etat turc n’attaquera pas”, a déclaré le dirigeant Cemil Bayik, cité jeudi soir par ANF, une agence de presse proche de l’organisation des travailleurs du Kurdistan. Parti (PKK).

“Le tremblement de terre a provoqué une catastrophe massive. Des milliers de nos concitoyens sont sous les décombres. Chacun doit se mobiliser par tous ses moyens”, a-t-il ajouté.

Le PKK mène depuis des décennies une insurrection contre l’État turc qui a tué des dizaines de milliers de civils et de membres du personnel de sécurité.

LIRE | “N’est-ce pas un péché?”

En décembre, une bombe a touché un fourgon de police blindé dans le sud-est de la Turquie, faisant neuf blessés. Un mois plus tard, un attentat à la bombe tue six personnes à Istanbul qu’Ankara impute au PKK.

Le tremblement de terre de magnitude 7,8 qui a tué plus de 21 000 personnes en Turquie et en Syrie est survenu à l’un des moments les plus politiquement sensibles des deux décennies de règne d’Erdogan.

Les gens regardent les sauveteurs et les civils chercher des survivants sous les décombres de bâtiments effondrés à Nurdagi, dans la campagne de Gaziantep, après un tremblement de terre meurtrier qui a frappé la Turquie et la Syrie. AFP PHOTO : Zein Al Rifai, AFP

Le dirigeant turc a proposé d’organiser des élections décisives le 14 mai qui pourraient maintenir son gouvernement d’origine islamique au pouvoir jusqu’en 2028.

La date donne peu de temps à son opposition éclatée pour aplanir leurs divergences et s’entendre sur un candidat commun à la présidentielle.

Reste à savoir si ce vote peut maintenant se dérouler comme prévu.