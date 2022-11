Tout le monde doit regarder cette incroyable émission de science-fiction sur Prime Video

Avertissement rapide à l’avance : je suis sur le point de jaillir L’étendue sur Première vidéo. Mais avant de le faire, voici certaines choses qui sont pas si génial à propos de L’Etendue.

Le jeu des acteurs est souvent décalé, parfois carrément bizarre.

Les dialogues sont régulièrement guindés et contre nature.

Bien qu’il doive faire beaucoup de travail lourd, le CGI peut sembler grinçant et à petit budget.

Littéralement, chaque décision prise par le détective Miller (joué par Thomas Jane) n’a aucun sens.

Le chapeau de Thomas Jane. Un chapeau horrible. Peut-être le pire chapeau de télévision jamais porté.

Voir aussi : La coupe de cheveux de Thomas Jane.

Chaque fois que j’essaie de convaincre quelqu’un de regarder The Expanse, j’aime bien éliminer cette liste. Je veux que les gens sachent dès le départ : cette émission télévisée n’est pas parfaite. En fait, selon ce que vous appréciez dans votre téléviseur, vous pourriez même appeler The Expanse “mauvais”.

Je ne pense pas que The Expanse soit mauvais.

Au contraire, je pense que The Expanse est très bon. Souvent c’est bon malgré ses défauts. Parfois c’est amélioré par ces défauts.

Se déroulant des centaines d’années dans le futur lorsque les humains sont dispersés à travers le système solaire, The Expanse est basé sur une série de romans de science-fiction durs écrits par Daniel Abraham et Ty Franck sous le nom de plume James SA Corey. Il est dense avec un bâtiment d’univers sans égal. C’est une émission sur les dangers très réels du voyage dans l’espace et de la colonisation, mais aussi une émission étonnamment nuancée qui traite de la politique interplanétaire et de la guerre des classes.

Dans un coin, nous avons la Terre et tous ses citoyens. Dans l’autre, Mars. Les humains qui ont colonisé Mars sont un groupe de personnes dures et axées sur l’armée, enclines à résoudre les conflits par la force. Ceux qui sont encore sur Terre sont l’élite policée et politiquement avisée.

Les jokers sont les Belters, résidents des planètes extérieures et des ceintures d’astéroïdes qui ont développé leur propre langue créole et, à côté de cela, une culture complètement séparée des humains sur Terre et Mars. Fatigués d’être piétinés par les “Earthers”, les Belters menacent la révolution, mais n’ont ni le pouvoir ni les ressources pour vraiment riposter à leurs oppresseurs.

Tout ce qui se passe dans The Expanse découle des tensions entre ces trois groupes distincts.

Studios Amazon



La magie de The Expanse réside dans la facilité avec laquelle le spectacle passe d’un genre à l’autre. C’est de la science-fiction difficile à tout moment, mais au cours de ses deux premières saisons, The Expanse se déroule comme un mystère de meurtre. Plus tard, c’est une émission sur la technologie extraterrestre et la course aux armements qui y est associée. Ensuite, cela devient un spectacle sur l’exploration de nouvelles planètes étranges. En fin de compte, The Expanse est une émission sur toutes ces choses, mais place son univers de conception unique en son cœur, lui donnant une ligne directrice que les émissions de science-fiction moins importantes n’ont pas.

C’est un spectacle obstinément porté par ses forces, à des niveaux de qualité qu’il n’a pas le droit d’atteindre.



L’esthétique du spectacle joue un tour similaire. Tout le monde n’aime pas sa palette de couleurs métalliques, digne d’un jeu vidéo, mais j’aime les jeux vidéo, donc je suis fan. The Expanse ressemble à la façon dont je pense un spectacle Mass Effect pourrait se sentir, si jamais cela se concrétise et est en quelque sorte décent. The Expanse est cool, clinique et intelligent – et parfois les performances en bois amplifient cela d’une manière qui devrait être mauvaise, mais qui se sent souvent bien? Dans un univers qui manque de chaleur, les performances réduites et minimalistes prennent tout leur sens.

Ouais, je suis confus aussi. Mais ça marche.

Studios Amazon



En fin de compte, The Expanse est un spectacle qui ne vous décevra jamais. Un peu comme Dark – pour mon argent la meilleure émission sur Netflix — The Expanse est maintenant entièrement terminé et, contrairement à la plupart des émissions de science-fiction, a défié les probabilités et s’est bien terminé. Certaines de ses six saisons sont meilleures que d’autres, mais The Expanse est incroyablement cohérent. Vous serez choqué de voir à quel point il couvre et à quel point il passe d’une crise de civilisation à l’autre de manière transparente.

C’est drôle, mais presque tous ceux que je connais qui regardent The Expanse, y compris moi-même, adorent s’en plaindre. Ils se plaindront du dialogue maladroit et des performances étranges, mais il n’y a rien d’autre comme ça. C’est un spectacle obstinément porté par ses forces, à des niveaux de qualité qu’il n’a pas le droit d’atteindre. Vous vous devez de regarder, ne serait-ce que pour créer votre propre liste de choses dans The Expanse qui vous ennuient.

Assurez-vous simplement que cette liste inclut le chapeau de Thomas Jane. Impardonnable.