Tout le monde doit faire attention à son propre utérus – Shaw Local

Pour l’éditeur:

La lettre “Faire de la violence contre tous les enfants un problème (Sauk Valley Weekend, 10 septembre)” contient des opinions sur ce qui constitue la “violence”.

Il est violent de forcer une femme à poursuivre une grossesse qu’elle ne souhaite pas poursuivre. La grossesse peut être très dangereuse pour la santé et la vie des femmes, et l’achèvement du processus de gestation s’accompagne d’une obligation financière, physique et émotionnelle à vie.

La première cause de mortalité maternelle est le meurtre, des femmes tuées par des hommes alors qu’elles ne souhaitent pas subvenir aux besoins de leur progéniture (étude 2021 Obstetrics & Gynecology).

Tout le monde doit apprendre à faire attention à son propre utérus.

Le seul avortement que vous puissiez décider est le vôtre.

Diane Perry

Dixon