Tout le monde dit la même chose sur la note ” Grinch ” aux enfants à l’extérieur du château gonflable

Un château BOUNCY est apparu avec une note d’avertissement “Grinch” – et tout le monde dit la même chose.

La note, qui interdit strictement aux enfants de sauter sur l’énorme jouet gonflable gonflable, a choqué les parents à travers le pays.

Les parents ont claqué ce panneau de château gonflable – et ils disent tous la même chose Crédit : Twitter / NoContextBrits

Les Britanniques sont déconcertés car l’écurie de fête des enfants déborde généralement de jeunes joyeux et rebondissants.

Mais, celui-ci interdit de telles activités.

Une photo du château sur le thème de Disney et d’un panneau ressemblant à Grinch placé juste devant lui a été publiée sur Twitter.

Le panneau noir et blanc indique : “Strictement interdit de sauter.

“Parents, dites à vos enfants de ne pas sauter.”

Et ces parents se sont tournés vers les médias sociaux pour remettre en question la règle déroutante – demander s’il y a un autre but pour le favori de l’été ?

L’un d’eux a écrit : “Nous vous présentons maintenant le château walky.

“Vous ne rebondissez pas, vous marchez simplement dessus.”

Un autre utilisateur s’est moqué : “La santé et la sécurité sont devenues folles ?”

À quoi un autre a dit: “Non! PAS DE SAUT! Asseyez-vous et méditez.”

Un autre a ajouté: “Cela semble un peu injuste, non?”

