Tout le monde dit la même chose à propos des gravillons de neige alors que les Britanniques frissonnent dans le gel à -4 ° C

Les GRITTERS sont sortis en force aujourd’hui alors que la Grande-Bretagne est frappée par la neige, le brouillard et la glace avec des températures qui chutent à -4 ° C.

Les gens peuvent frissonner, mais vous pouvez toujours compter sur le sens de l’humour britannique pour voir le côté amusant des choses – rire de certains des noms des gritters.

Les gritters écossais sont sortis en force aujourd’hui Crédit : Alamy

Certains des noms hilarants des gritters ont été donnés en Écosse

Le Met Office a averti les gens de redoubler de prudence sur les routes et lors de leurs promenades, car les températures devraient chuter à -10 ° C dans les prochains jours.

Des gritters aux noms hilarants comme Gritney Spears, Salt Disney et For Your Ice Only ont été en force pour fournir un service essentiel en gardant nos routes ouvertes.

L’intérêt pour les gritters de Transport Scotland a augmenté ces dernières années, en partie à cause de leurs noms brillants et d’un site Web qui vous permet de suivre leurs mouvements.

Les gens peuvent suivre les mouvements de Veruca Salt qui a voyagé à Perth, Perthshire et Gangsta Granny Gritter qui a pris les routes à Dingwall, Easter Ross.

Troon Raker est en déplacement à Kilmarnock, East Ayrshire, tandis que Calvin Harr-Ice s’est familiarisé avec les conditions à Dumfries, Dumfriesshire.

Les routes de Dundee sont dégagées par I Came, I Thaw, I Conquered et Mary Queen of Salt.

La mode de donner des noms amusants aux gritters s’est également déplacée au sud de la frontière.

À Chelmsford, dans l’Essex, se trouve Voldergrit, Thaw Enforcement travaille à East Riding, dans le Yorkshire, tandis que Itsy Bitsy Teeney Weeney Yellow Anti-Slip Machinery et David Plowie contribuent à rendre Doncaster sûr.

La tendance semble avoir débuté en Écosse en 2006, lorsque des écoliers du primaire ont été invités à soumettre les noms les plus inventifs pour les machines.

NOMS DES GRITTERS D’ECOSSE Soyez toujours plein de courage Basilic salé BEAR-illiant BFG – Big Friendly Gritter OURS Blizzard CONGÉLATION DE LA SAUMURE Pour votre glace seulement Glacial Gansta Granny Gritter Gritallica Grince un peu Grit-Tok je pellette Je veux briser le gel Permis de se détendre Méga fondeur Monsieur Charrue Mme McGritter Je m’appelle Doddie Nitty Gritty Ours polaire Express Patrouilleur polaire À vos marques, partez ! Salé Le gritter le plus courageux d’Ecosse Monsieur Salter Scott Luge Zeppelin Ange des neiges Neige Connery Bouteur de neige OURS Snowlar Asperge Le destructeur de glace L’incroyable ours de glace Le chasseur de neige Les Snowclaimers Troon Raker Sel de Veruca Walter le saleur

Les jeux de mots de James Bond semblent particulièrement populaires avec cinq gritters en Écosse faisant référence à l’espion fictif de renommée mondiale – Dr Snow, You Only Grit Ice, On Her Majesty’s Slippery Surface, TroonRaker et Coldfinger.

Célèbre, après un vote public en 2016, un navire de recherche a failli s’appeler Boaty McBoatface.

Les noms ont maintenant amusé les fans sur les réseaux sociaux, beaucoup sur Twitter proposant leurs propres suggestions.

L’un d’eux a écrit: “Si j’en nommais un, je l’appellerais ‘Gritter Garbo’.”

Un autre a suggéré: “Hansel et Grit-all.”

Alors qu’un troisième a dit: “Grittin ‘On The Jock All The Day.”

Tout le monde a trouvé ça hilarant et un commentateur a résumé les choses avec “C’est merveilleux, merci pour ça!”